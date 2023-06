La Junta defiende que los derechos LGTBI están asegurados sin tener que hacer una ley

Castilla y León sigue sin contar con una ley autonómica para regular los derechos de las personas LGTBI. Se prometió hace tiempo, pero se emplazó a cuando estuviera la ley nacional. Esta ya está, pero ahora la Junta afirma que tiene que esperar a “valorarla” y a que “tenga mas consenso” que la que ha tenido la llevada a cabo por el gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, su portavoz Carlos Fernández Carriedo reconoce que aunque no se tenga esta materia regulada, en la Comunidad "los derechos de este colectivo están plenamente garantizados".

Castilla y León es una de las pocas autonomías que no cuentan con esta ley. Pero, la Junta no quiere es hacer una "mera transposición" de la normativa nacional como la Ley Trans. El portavoz ha recordado que esta ley ha creado "discrepancias" entre los propios y que ha causado "perjuicios". Por este motivo, ha afirmado que prefieran esperar hasta que haya "puntos de encuentro y consenso" en esta materia en la Comunidad. La normativa en esta materia debe ser un punto de encuentro de todos los derechos y no suponer un deterioro para los derechos de las mujeres", ha argumentado

Carriedo ha aprovechado la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para mandar el "apoyo" de la institución a las personas LGTBI, a las que ha asegurado que sus derechos están garantizados a "título individual".

Bandera arcoíris

En lo que ha preferido no mojarse el portavoz, es en el tema de las banderas arcoíris, y más concretamente en la que se ha puesto en el balcón del grupo parlamentario socialista en las Cortes y que Presidencia había mandado quitar. "Es el Parlamento quien controla al Ejecutivo y no al revés", por lo que no ha valorado.

