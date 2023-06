María San Gil: "El proyecto de ETA no fue derrotado, está más vivo que nunca y en las instituciones"

María San Gil (San Sebastián, 1965) es historia viva de la política vasca y española y una trabajadora incansable en el asociacionismo de la sociedad civil. Es precisamente esa inquietud la que le llevó a impulsar la plataforma NEOS, en noviembre de 2021, junto con otras destacadas personalidades de la política española como el exministro Jaime Mayor Oreja. Una decisión que llegó después de años trabajando en la Fundación Villacisneros y colaborando en diversas iniciativas de defensa de la vida, la libertad y la unidad nacional, tras su retirada de la primera línea de la política y su salida del Partido Popular en 2008.

NEOS surgió con la vocación de ser una asociación de asociaciones con el objetivo cobijo a todo el movimiento existente ya en la sociedad civil con la intención de "aunar fuerzas" para que sus postulados, que se asientan sobre los principios esenciales del humanismo cristiano, sean "escuchados y tenidos en cuenta". La plataforma se ha presentado este miércoles en Valladolid, en una Sala Borja a rebosar, en un acto en el que, además de la propia San Gil y de Mayor Oreja, han tomado parte destacadas figuras como José Antonio Ortega Lara o el exalcalde de la ciudad Javier León de la Riva.

Pregunta.- Este miércoles se ha presentado en Valladolid la plataforma NEOS, ¿en qué consiste a grandes rasgos esta iniciativa y cuáles son sus objetivos?

Respuesta.- NEOS surge en noviembre de 2021 y es la respuesta de la sociedad civil ante el proyecto totalitario que quiere destruir nuestro orden social. Nosotros estamos trabajando en una respuesta y una alternativa cultural basada en fundamentos cristianos porque son los pilares esenciales de nuestra civilización. Entendemos que no todo el mundo tiene que enarbolar la bandera de la fe, que hay mucha gente que tiene estos principios desde la ética y la moral, pero nosotros somos mayoritariamente creyentes.

NEOS nace con la vocación de ser una alternativa cultural porque entendemos que si no hay una alternativa cultural difícilmente habrá una alternativa política. NEOS es el acrónimo de norte, este, oeste y sur, porque a España le falta una brújula y carecemos de rumbo, y es una asociación que se va a convertir en próximas fechas en una fundación.

María San Gil, en un acto de NEOS.

P.- ¿NEOS aspira a convertirse en algún momento en partido político?

R.- No tenemos ninguna intención de entrar en la vida política, no tenemos ninguna vocación política, pero si tenemos una intención de influir en la vida pública y lo queremos hacer desde la sociedad civil. NEOS se caracteriza por ser un paragüas que engloba y aglutina a diferentes colectivos que trabajan en la misma dirección, porque tenemos que unir esfuerzos para ser determinantes e influyentes.

P.- ¿En qué otras provincias tiene presencia NEOS?

R.- Ya nos hemos presentado en Madrid, que es donde nacimos en noviembre de 2021, en Valencia, Sevilla, Logroño, Pamplona, Santiago, Zaragoza y Salamanca. Hicimos también una presentación de NEOS Jóvenes porque lo importante es preparar a las siguientes generaciones, poniendo las bases para que haya una generación de futuro que tenga vocación de influir y de determinar.

Nosotros presentamos la asociación en distintas ciudades pero no la presentamos y nos vamos, dejamos un germen y luego hay grupos de trabajo que siguen trabajando. En Valladolid tenemos la inmersa suerte de que ya hay un grupo montado y hay dos jóvenes que son Ángela Wolfe y Jonathan Espinilla, que son el futuro.

P.- La familia, la libertad y la unidad nacional son algunos de los valores que abogan por preservar, ¿considera que están en riesgo en la España de hoy en día?

R.- No hay más que ver la inmensa cantidad de leyes que este Gobierno del Frente Popular ha puesto encima de la mesa de una manera atropellada y vertiginosa para favorecer un cambio radical de nuestra sociedad. Atacan la vida, con las leyes del aborto y de eutanasia, la familia, porque como todo es familia ya nada es familia, la dignidad de la persona, porque ahora todo es el género y nos hemos olvidado de que tenemos dos sexos. La libertad está absolutamente atacada y España como nación.

Parece mentira que en pleno 2023 tengamos que seguir defendiendo una España unida de ciudadanos libres e iguales cuando vemos que tenemos un presidente del Gobierno cuyos aliados fundamentales son ERC y Bildu, que tienen un proyecto clarísimo de ruptura de España. También es fundamental defender la Corona porque es una institución que nos representa a todos los españoles y que también está sufriendo ataques por parte de este Gobierno.

P.- ¿Considera que existe una alternativa política en España?

R.- Nosotros apostamos por la alternativa cultural porque entendemos que luego tiene que haber una alternativa política y no un relevo ni una alternancia. Queremos que esa alternativa entienda que hay una parte importante de la sociedad que defiende la vida desde su concepción hasta su fin natural, la libertad y la dignidad de la persona, y que la inmensa mayoría de leyes de este Gobierno es derogarla.

Desde la prepolítica y la sociedad civil lo que tratamos de hacer es despertar conciencias porque la gente está anestesiada y nos falta un acicate que nos mueva, nos movilice y nos lleve a ser activos en la sociedad en la defensa de aquello en lo que creemos. Queremos activar a esa parte de la sociedad que cree en estos pilares para que los partidos políticos tomen nota.

P.- El derecho a la vida ha sido uno de los grandes caballos de batalla de su carrera política, ¿qué opinión tiene de la reciente reforma de la Ley del Aborto de 2010 y de la Ley de Eutanasia?

R.- Tenemos un Gobierno que es el 'Gobierno de la muerte' porque solo hace leyes para tolerar y permitir que se pueda matar a la gente sin más. El tema del aborto no está amortizado, creo que las siguientes generaciones pensarán que somos unos bárbaros por haber permitido que al año en España haya 100.000 abortos. Tenemos que intentar buscar la forma de que las mujeres no se vean abocadas a ese fracaso que supone abortar.

Vamos a hacer una jornada en el CEU el martes día 19 a la que van a venir una serie de expertos de Estados Unidos a explicar como, después de 50 años, han conseguido que haya una sentencia del Tribunal Supremo que dice que el aborto no es un derecho constitucional. Queremos aprender de ellos, saber como lo han hecho y como han conseguido volver a poner en el centro del debate público el tema del aborto. No hay que encogerse de hombros ni ponerse de perfil contra leyes que atentan contra la vida del más indefenso, contra la familia y contra la dignidad de la persona. NEOS llega en el momento adecuado porque hace falta poner pie en pared y proponer una alternativa distinta.

María San Gil, en un acto de NEOS.

P.- Teniendo en cuenta que cuando Mariano Rajoy accedió al poder en 2011 no derogó la Ley del Aborto, ¿tiene esperanzas de que un cambio de Gobierno pueda revertir, esta vez si, esa situación?

R.- Confío en la sociedad civil porque creo que es lo que nos toca ahora. Los partidos son imprescindibles pero tienen que notar el aliento de la sociedad civil en la nuca, tienen que ver que hay una sociedad civil que no está apática, que no está dormida y que no va a tolerar cualquier cosa. Yo confío en la sociedad civil y creo que a la hora de votar sabe lo que vota y votará en conciencia.

P.- Pasando a un plano más personal, se inició en la política en un contexto y un momento muy complicado, el San Sebastián de principios de los 90, ¿cómo recuerda aquellos años y que fue lo que le impulsó a dar el salto a la política?

R.- Yo no tenía pensado dar el salto a la política, pero tras el asesinato de Gregorio Ordóñez el 23 de enero de 1995 me pareció que por coherencia, lealtad y compromiso había que dar el paso. No podía ser que ETA matara a la gente y que los demás nos metiéramos en casa a llorar. Hay momentos en los que uno no puede quedarse callado y lamentarse de las consecuencias, antes de que las cosas ocurran hay que intentar hacer algo. Por eso en NEOS me siento muy bien, porque da la posibilidad a los ciudadanos de ser agentes activos.

P.- ¿Considera que ETA fue realmente derrotada?

R.- No, el proyecto de ETA no lo hemos derrotado. ETA no solamente eran los comandos criminales que asesinaban, el proyecto de ruptura por el que nace ETA sigue estando vigente y hoy están en las instituciones. Acabamos de ver el caso de los 44 etarras en las listas electorales pero la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, con la que todo el mundo trata como si fuera demócrata de pleno derecho, estuvo denunciada por apología del terrorismo.

Además, si analizamos cada lista electoral veremos que ahí está gente que antes ha participado en Batasuna, han cambiado de nombre, nada más, pero el proyecto político está más vivo que nunca. Contra eso, NEOS hace una defensa a ultranza de ciudadanos libres e iguales porque no se puede permitir que marquen la vida política los nacionalistas radicales, extremistas y rupturistas en los que se apoya el presidente del Gobierno, con un pasado sanguinario del que no se han arrepentido.

P.- ¿NEOS aboga por la ilegalización de Euskal Herria Bildu?

R.- Desde el grupo España Nación es un tema que hay que tratar, aunque no hemos determinado una postura al respecto. Con todo, la ilegalización de Bildu está metida en un cajón porque no se quiso sacar y partidos como Bildu no deberían estar en las elecciones.

P.- ¿Cuál es su pronóstico para las elecciones generales del próximo 23 de julio?

R.- Espero que haya una verdadera alternativa de Gobierno. Hay que derogar el sanchismo con una verdadera alternativa de políticas, una derogación de leyes y un proyecto político distinto.

