Los sindicatos arrancan las movilizaciones en busca de una subida salarial para los trabajadores de Justicia

Este mediodía, los delegados de Justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Justicia, se han concentrado ante las puertas del Ministerio de Justicia, situado en Madrid, para forzar a la institución a abrir una mesa de diálogo y negociación, y a reconocer "laboral y retributivamente las funciones que los cuerpos generales desempeñan día a día en los juzgados de toda España".

Así lo ha manifestado el responsable de Justicia de CSIF Castilla y León, Juanjo Bandiella, quien, además, ha aclarado que en la concentración también han participado delegados de las principales organizaciones sindicales de Justicia de toda España: STAJ, CCOO y UGT.

En este sentido, Bandiella ha asegurado que esta concentración supone "el pistoletazo de salida a un calendario de movilizaciones que continuará el próximo 17 de abril con una convocatoria de huelga general indefinida con paros parciales entre las 10: 00 y las 13:00 horas, y el día 19 con una jornada de huelga general que paralizará por completo los juzgados de toda España y que tendrá como colofón una gran manifestación en Madrid", ha admitido.

¿El objetivo? Que el ministerio sea consciente "de que la implantación de nuevas leyes de eficiencia organizativa no van a solucionar la parálisis de los juzgados si no se apuesta por poner en valor el capital humano de los funcionarios de justicia que día a día sacan adelante el trabajo en los juzgados, realizando funciones que, en la mayoría de las ocasiones, no son ni reconocidas ni retribuidas".

A estas movilizaciones, organizadas como consecuencia de la nula voluntad del Ministerio de Justicia de presentar a los sindicatos una oferta de subida salarial en reconocimiento de las funciones que realizan a diario en los juzgados, están convocados los 45.000 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales del ministerio que dirige Pilar Llop, quienes lucharán a viva voz por una subida salarial digna, en línea con la aprobada para el colectivo de letrados, así como por la paralización de la futura Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que impone nuevas condiciones laborales sin que tenga que haber una negociación previa.

Tal y como ha dado a conocer CSIF Castilla y León, los sindicatos también han iniciado hoy una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para pedirles la paralización de la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), al menos, hasta que no se alcance un acuerdo para su modificación, y también para explicarles los motivos de este conflicto laboral.

Tanto es así, que la primera reunión ha tenido lugar esa misma mañana en el Congreso con el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos.

