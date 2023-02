García-Gallardo anuncia un viaje a Silicon Valley para presentar el Valle de Innovación de Burgos

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha intervenido esta tarde en el European Startup Village Forum, en Bruselas, en la sede de la Comisión Europea en Bruselas. Allí, en inglés, ha realizado un llamamiento para convertir las áreas rurales en “foco de innovación” como forma de atraer emprendimiento, pues en su opinión “vivir en el mundo rural no debe ser un hándicap sino algo positivo”. Además ha anunciado que están preparando un viaje a Silicon Valey, "un lugar muy importante para una startup en el aprendizaje y donde vamos a ir a contar lo que estamos haciendo para las nuevas empresas, para la innovación, para los negocios, para las empresas".

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha presentado el primer Valle de Innovación de Europa, que ya anunció el pasado 14 de febrero en Burgos y que se espera que atraiga a la región de forma indirecta a más de 50.000 profesionales de la innovación y la tecnología. Ha apostado por este tipo de emprendimientos “importantes” al que ha comparado con Silicon Valley, del que ha afirmado que “hay que aprender cómo lo hacen y tomar las mejores prácticas para nuestra sociedad y nuestra región” y ha anunciado una visita. "Para conocer cómo les va y llevar las mejores prácticas a nuestra sociedad, a nuestras regiones, porque pensamos que el futuro hay que construirlo. Aprendiendo las mejores prácticas del exterior y continuando con lo bueno que teníamos como nuestro".

Por ello hizo un nuevo llamamiento a invertir en “innovación, tecnología y promoción del conocimiento” en el mundo rural, y pidió al Gobierno y a la Unión Europea “escuchar más” a la población”.

García-Gallardo ha solicitado al Gobierno de España y la Unión Europea, “menos burocracia y regulación y dar libertad a la población del medio rural”, para logra un “futuro mejor”. "Tenemos que hacer su vida mejor. Creo que vivir en zonas rurales no debería ser una desventaja, debería ser algo bueno. Creo que es un deber de todos los políticos, de toda la Administración pública hacer un gran esfuerzo para que sea fácil vivir allí y que se queden en las zonas rurales", ha expresado.

Apuesta por lo rural

"Creo que esa es la razón. Mientras deberíamos poner el foco en la innovación en las zonas rurales, porque ellos saben cómo hacerlo, lo han estado haciendo durante los últimos años y siglos, y lo volverán a hacer para sobrevivir. He escuchado muchas veces la importancia de la innovación. Me gustaría decir que sin innovación no hay competitividad, y necesitamos competitividad para tener un futuro brillante para nuestra gente", ha continuado.

Su intervención ha arrancado son una serie de datos sobre Castilla y León donde ha reflejado que se trata del área rural “más grande del país y el tercero de Europa” lo que, unido a ser la región europea con un mayor número de lugares Patrimonio de la Humanidad, hace a la Comunidad “líder en turismo rural”. También ha sacado pecho por su industria agroalimentario y de la automoción. Además ha impulsado a la Comunidad como la de la “innovación”, poniendo de ejemplo, el valle de la innovación en Burgos, “el primero de toda la Unión Europea”.

Gallardo ha compartido foro con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Dubravka Šuica; el vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas; y los comisarios de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira; de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel; y de Agricultura, Janusz Wojciechowski.

