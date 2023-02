Belén Izquierdo (PP), la empresaria que quiere ser alcaldesa de Soria: "No descarto un pacto con el PSOE"

Belén Izquierdo, economista de formación y licenciada en ADE por la Universidad de Deusto, es la flamante apuesta del PP de Soria para dar la batalla en los próximos comicios de mayo. La también docente asociada a la facultad soriana, en la que imparte clases de fiscalidad y Relaciones laborales, es una recién llegada a la política que se inspira en los dirigentes de la Transición: "Suárez es un gran referente del que quiero aprender", asegura.

La candidata popular es madre de dos niños pequeños que, confiesa, le hicieron "cuestionarse mucho" su candidatura. Izquierdo habla con pausas, es de carácter tranquilo y apuesta por el diálogo, sea con quien sea: "Desde el PSOE a Vox, creo que la gente se entiende hablando". Y va más allá, asegurando que no descartaría un posible gobierno con los socialistas si eso es bueno para su ciudad.

La aspirante del PP es oriunda de Soria pero nacida en Madrid, tiene 46 años de edad, es responsable de dos empresas en el ámbito de la contabilidad y ha presidido la Asociación Intersectorial de Autónomos de la Provincia de Soria (CEAT Soria) desde 2012.

Izquierdo nunca ha estado afiliada a un partido político, pero defiende que no por ello es alguien ajeno a la política: "En la vida hay muchos matices", insistirá varias veces en esta entrevista. El Comité Electoral provincial del PP la propuso formalmente el 9 de enero como la persona idónea para encabezar su candidatura al Ayuntamiento de Soria para unir a todo el centro derecha, y ella dudó mucho antes de aceptar.

La candidata popular reconoce sentir cierto "vértigo", pero prima ante todo "el maravilloso reto" que afronta por delante. En su primera intervención como candidata ratificada, Belén Izquierdo señaló que "Soria languidece a nivel empresarial", además de añadir que la ciudad "necesita mayor tejido empresarial para que la gente no tenga que salir". En este sentido, muestra su preocupación por "los autónomos y empresas, y el polígono industrial", y va con todas para "cambiar Soria a mejor".

Pregunta.- ¿Qué balance hace de la última legislatura en Soria con el PSOE?

El alcalde, Carlos Martínez, lleva gobernando 16 años. Cuando se quejan de que no hay regeneración en las instituciones, deberían hacérselo mirar. Evidentemente se han hecho cosas bien, después de tanto tiempo, pero aún hay muchos asuntos pendientes. Por ejemplo, en el ámbito de la administración está todo muy mal ahora. Es difícil que te cojan cita en Soria, y estamos limitando el acceso de grupos de edad que no se mueven bien con todo el tema electrónico.

P.- ¿Qué otros asuntos le preocupan, y qué radiografía hace de Soria en los últimos tiempos?

Me preocupa el éxodo juvenil, que no seamos una tierra con futuro para los jóvenes graduados. Además, me molesta que se esté aumentando población en la capital a costa de la provincia, que crea desigualdad. Soria tiene que tener un enfoque mucho más amplio. Me gustaría que Soria capital alcanzara los 50.000 habitantes sin quitárselos a la provincia. Es mi objetivo a medio plazo y tomaré medidas para conseguirlo en varias legisaturas, con el compromiso de todos.

P.- ¿Cómo resumiría sus propuestas para los próximos años?



Para empezar, el Ayuntamiento tiene que ganar en cercanía. Mi objetivo es ayudar a las personas mayores a que vuelvan a acercarse, y para ello quiero plantear la figura de un facilitador electrónico. Es importante que se haga pedagogía para que la adminitración electrónica sea una opción y no una obligación. Además, quiero trabajar para promover la industria en nuestra tierra, para que seamos un centro de atracción cultural, turístico y de desarrollo empresarial.

En la pandemia vimos que una ciudad centrada solo en el sector servicios no tiene solidez, porque Soria necesita mucho más. Otro objetivo que priorizo es el empleo y que seamos una tierra que apuesta por el retorno del talento.

P.- Ha acusado al PSOE de ser demasiado inmovilista. ¿Cómo enmendaría esto, qué aportaría de nuevo su candidatura?

Quiero dar un giro para que el Ayuntamiento vuelva a ser de los ciudadanos. El PSOE no ha trabajado en esta cercanía, no todo puede basarse en organizar fiestas o impulsar el turismo. He sido 12 años presidenta de los autónomos y Carlos Martínez nunca se ha dignado a reunirse conmigo. Además, tenemos una población envejecida que quiero tomar en cuenta y trabajar en serio por ellos.

P.- Precisamente en Soria está el problema de la despoblación y el éxodo juvenil. ¿Qué propuestas concretas piensa impulsar?

Seguramente crear una bolsa de empleo centralizada. Hay que moverse no solo a nivel local, sino en general. Si hay que localizar a un ingeniero especializado, habrá que buscar alguna forma de interactuar con los agentes sociales para ayudar a encontrar perfiles determinados y ampliar las oportunidades. Ahora mismo no hay suficiente coordinación, y además tengo la sensación de que somos todos rivales y estamos compitiendo continuamente. Para alguien que acaba de llegar a la política desde la empresa privada, esto es algo negativo que pretendo cambiar.

P.- Nunca ha estado afiliada a un partido político. ¿Cómo encara un terreno tan diferente al habitual, y qué le supuso aceptar este reto?

Nunca he estado en política porque la vida tiene muchos matices... A veces parece que, si no has estado afiliada a unas siglas concretas, no te interesas por la política, cuando no es así. Creo en los matices, en los grises. A lo largo de la vida las personas vamos evolucionando y ahora he cambiado. He aceptado este reto porque Soria es mi vida.

P.- ¿Dudó mucho cuando le propusieron el proyecto?

Me lo ofreció el presidente del PP de Soria, Benito Serrano, y mi primera respuesta fue un rotundo 'no'. Siendo sincera, no me veía en esto, pero luego reflexioné y prioricé el reto tan apasionante que supone trabajar por mi ciudad. Esto no me implica a mí solo como persona. Soy Belén con sus circunstancias, con mi familia y mi empresa. Es importante la corresponsabilidad, y por suerte yo la ejerzo con mi marido. Ahora la decisión está tomada, y llego para aportar cosas nuevas.

P.- ¿Qué aprendizajes extrae de su etapa en la empresa privada y cómo piensa aplicarlo a la política?

Para empezar, voy a priorizar llegar a acuerdos. Estoy dispuesta a hablar con todos. Otra de mis prioridades es aplicar una revisión crítica de lo que se está haciendo, especialmente en gastos. Hay partidas que están pendientes de aplicación, cosas que no están claras y gastos superfluos. A veces hay que recortar gastos para optimizar el presupuesto.

P.- Si termina gobernando, ¿bajará impuestos? ¿Esos recortes del gasto público pueden repercutir en un empeoramiento de los servicios públicos?

Por supuesto que bajaré impuestos, a nadie le gusta pagarlos. Considero que hay que respetar el bolsillo de los ciudadanos. La reducción de gasto público no tiene que significar un empeoramiento de los servicios para los ciudadanos, solo hay que encontrar la mejor forma de prestar esos servicios sin gastar absurdamente. Quiero recortar en gastos superfluos e innecesarios como la representación de asesores externos en urbanismo, por ejemplo. Si ya hay 400 puestos de trabajo en el Consistorio, muchas cosas pueden reconducirse desde dentro, sin gastar más allá de las nóminas de los funcionarios.

P.- Si los números lo requieren, ¿estaría dispuesta a pactar con el PSOE, por ejemplo? ¿Tiene líneas rojas con algún partido?

Estaría dispuesta a pactar con el PSOE si es bueno para Soria. ¿Ellos estarían dispuestos a pactar conmigo? Quizá la pregunta tendría que venir por el otro lado. Yo no me cierro a nada porque creo en el diálogo.

P.- ¿Cómo es su relación con el candidato de Vox? ¿Ve con buenos ojos la coalición en el gobierno autonómico, y estaría dispuesta a reproducirlo?

Desconozco lo que se ha acordado en el gobierno autonómico y los acuerdos internos que hay. No sé qué fijación hay con Vox, veo que no se produce tanto revuelo cuando hablamos de Podemos. A mí no me interesa lo cómodo o incómodo que pueda resultar un pacto, sino los beneficios para Soria. Mi prioridad es el diálogo, luego ya veré y evaluaré los golpes que me puedo dar.

P.- En los últimos comicios el PP solo obtuvo 6 concejales. ¿Cuál es su estrategia para atraer al votante desencantado?

No sé las causas de esos resultados, pero desde que soy candidata y estoy en el partido, solo tengo palabras buenas para este proyecto. He sentido un gran respaldo y pienso trabajar con determinación. El 9 de enero vi mucha sorpresa con mi presentación dentro de mi partido, pero es normal, era para sorprenderse. Espero remontar esos seis concejales, y espero alcanzar la mayoría absoluta. Creo que la voluntad por captar al votante puede verse en la apuesta por mi perfil nuevo, por aportar esa frescura e ilusión de alguien que viene de fuera y quiere cambiar las cosas. Si lo que se ha hecho hasta ahora no funciona, habrá que hacer cosas nuevas y para eso estoy aquí.

P.- Habla de la importancia de escuchar a sus votantes. ¿Tiene un programa agendado y concreto para intensificar las reuniones vecinales?

Hace poco que estoy aquí, pero la próxima semana tengo que conocer a los afiliados a mi partido, y empezaré a reunirme y a darme a conocer a todos los vecinos. Quiero conocer al máximo número posible de sorianos y sorianas, pero no quiero dejar de ser Belén. No voy a vender algo que no soy. Aunque ahora me dedique a la política, voy a seguir escuchando y aprendiendo como siempre, sin imposturas.

P.- ¿Qué referentes políticos tiene para encarar la carrera hacia las municipales?

Me inspiro en los políticos de la Transición, porque supieron dialogar y llegar a acuerdos en una situación muy complicada. Ahora mismo hay mucha polarización en el mundo político, una sensación de desconexión y de mal ambiente que no me gusta en absoluto y no me representa. Pienso en Suárez y veo en él un ejemplo de dirigente con los pies en la tierra y esforzándose por ser útil a los demás, como quiero serlo yo.

P.- ¿Qué opina de la propuesta de Feijóo para dejar gobernar a la lista más votada?

La idea tiene lógica, y comparto esa idea en la teoría, pero en la práctica es más difícil. En las municipales no se vota tanto a un color o un partido, se apuesta por una persona que ha obtenido el respaldo de sus votantes, y también creo que habría que dejar gobernar a esa figura. Eso sería en un mundo perfecto, pero lo importante ahora es gobernar y dirigir ciudades sin imposiciones y sobre todo sin bloqueos.

P.- ¿Cómo afronta la campaña electoral? Menciona a menudo la difícil conciliación con su vida familiar para llegar a todo.

La conciliación no existe en ningún lado, es una idea que nos han vendido sin que se aplique realmente, y menos en política. Personalmente quiero trabajar en ello, impulsar un cambio en este ámbito desde el Ayuntamiento. Los 15 días de campaña, que afronto con ilusión, con dedicación y con mucha escucha, no veré prácticamente a mis hijos. Es evidente que me apena, pero creo en la corresponsabilidad y en que las mujeres no tenemos que ser superheroínas obligadas a llegar a todo. Nos han vendido un papel de supermujer que no existe, y además, a nosotras se nos mira y se nos juzga más que a ellos. Me presento para contribuir a mejorar Soria, y me voy a dejar la piel en la tarea.

