Espinosa de los Monteros: “Si el PP no quiere gobernar con Vox, que lo haga con el PSOE”

El portavoz del grupo parlamentario Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha vuelto a dar explicaciones sobre la relación entre su formación y el Partido Popular después de la polémica surgida en torno a las medidas provida emitidas por la Junta la pasada semana. El político de Vox ha dejado claro que la intención de su formación no es la de romper el Gobierno de coalición en Castilla y León, pero lo deja todo en manos de que el PP cumpla lo acordado.

“No nos planteamos romper el Gobierno, esperamos que se cumpla lo que se acordó entre Vox y PP en Consejo de Gobierno, lo que se anunció entre portavoz (Fernández Carriedo) y vicepresidente (García-Gallardo), aquello sobre lo que se hizo una nota de prensa y una rueda de prensa se plasme por escrito”, ha afirmado.

Sobre la posibilidad de que el Partido Popular gobierne en solitario en Castilla y León con acuerdos puntuales con el PSOE, tal y como se dejó entrever en una rueda de prensa celebrada ayer por su secretaria de organización, Ana Sánchez, Espinosa de los Monteros ha afirmado si es lo que quiere “que lo hagan”, pero luego el PP tendrá que explicarlo a sus votantes “lo que ha hecho”, “y tengo claro que eso no les va a gustar”, así que ha advertido de que se atengan a las consecuencias electorales. Además ha insistido en que el PP dijo ayer "que se abría a pactar con el PSOE y el PSOE que les dejaría gobernar. Si eso es lo que quieren, háganlo. Nosotros cumplimos las cosas que pactamos y nos gustaría que el PP hiciera lo mismo"

Lo que ha rechazado es la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien retó al PSOE a dejar gobernar a la lista más votada si su partido rompía con Vox, recordando que si se hubiera hecho así, no gobernaría ni en la Comunidad de Madrid ni en Andalucía.

"Sin fecha exacta"

En esta ocasión, Espinosa de los Monteros en una entrevista realizada en La Hora de la 1 se ha querido desligar de la palabra “protocolo antiaborto” y lo ha denominado “protocolo médico con indicaciones para los profesionales”, “que se llama como quiera”, ha apuntado. Eso sí, ha afirmado que no hay “fecha exacta” para su puesta en marcha. “No hay una fecha límite, solo queremos que cumplan con sus palabras”, en este momento es cuando el portavoz ha lanzado su amenaza pero refiriéndose más a los acuerdos que al pacto de Gobierno: “Si vemos que no cumplen, en el futuro tenderemos que revaluar los pactos, ante notario, en forma de ley, en el parlamento”.

Para Espinosa de los Monteros, estas medidas son simplemente para que las mujeres embarazadas de Castilla y León tengan acceso a las nuevas tecnologías, que se aprovechen del 4D. Una vez más, el portavoz ha cargado contra los medios de izquierda que han presionado y contra los políticos que se han dejado presionar, y se ha mostrado muy duro con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el nuevo portavoz de campaña, Borja Sémper. “En el PP hay mucho miedo, y ha corregido a un político como Mañueco que cuenta con mucha experiencia, ellos son los que han cambiado de opinión sobre lo firmado en Castilla y León”.

