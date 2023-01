Tudanca manda "trabajar" a una Junta "paralizada" y saca pecho por las medidas de Sánchez

El secretario general del PSOECyL y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, ha querido hacer una valoración de las prioridades de su partido para el año 2023 y analizar la situación de la Comunidad en un momento en el que hay “muchas cosas por las que preocuparnos” ya que “Castilla y León sigue paralizada.

Tudanca ha puesto de ejemplo que hoy, 9 de enero, la Junta no tiene ningún acto en su agenda, “como si no hubiera cosas qué hacer”, ha destacado. “Mientras España sube a todos los trenes, la Junta tiene que arreglar en el mes de enero el ridículo y el fiasco de sus votaciones en la votación de la reforma fiscal. “Lo resume en sus declaraciones la consejera de Familia cuando dijo que voté bien al escuchar al PSOE. Solo vota bien cuando escucha al PSOE”, ha afirmado.

Para el socialista, la situación es “preocupante” y ha recordado los datos de empleo del pasado año, donde “la Comunidad está por debajo de la media nacional”, siguen cayendo los autónomos y se ha “dinamitado” el diálogo social. También ha recordado que la Junta sigue sin pagar las prometidas ayudas al campo. Asimismo, los problemas de la Sanidad “con menos médicos y más centros cerrados”, y la citación de Núñez Feijóo para declarar en el juicio por el congreso no convocado del PP en Salamanca.

“El Gobierno tiene que empezar a trabajar ya”, ha insistido, ya que Castilla y León está dejando “pasar un tren histórico, no se han aprovechado bien los fondos europeos. Mientras que el Gobierno sí que se está preocupando por los castellanos y leoneses. Así, una vez más, el líder socialista ha querido sacar pecho sobre las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez en beneficio de Castilla y León. Ha recordado los 325 millones de euros en bonificación para el carburante, la subida de las pensiones y la batería de ayudas para paliar los efectos de la crisis energética. En total, según sus cuentas, los castellanos y leoneses van a recibir 1.575 millones de euros más.

Por último, Tudanca ha condenado lo que está ocurriendo en Brasil. “La extrema derecha no respeta las reglas de la democracia. Ya ocurrió en Estados Unidos y ahora pasa en Brasil. No hay que justificar a la extrema derecha, no hay que blanquear como está ocurriendo en Castilla y León”, ha justificado.

