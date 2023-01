Castilla y León espera con ilusión su 31 primer premio de la Lotería del Niño

El 6 de enero, como cada año, ponte punto final a la época navideña. Sumado a los regalos de los Reyes Magos venidos desde Oriente para cumplir los deseos de los más pequeños y no tan pequeños, estas fechas se cierran de la misma forma que se abrieron, con la lotería. El 22 de diciembre fue la Lotería de Navidad, este viernes es el turno de la Lotería del Niño, que aunque menos cuantiosa en premios, no deja de ser igual de ilusionante. Sin embargo, no es un sorteo que se porte especialmente bien en Castilla y León, ya que, a pesar de ser de las comunidades que más dinero gastan por habitante (este año 26,52 euros según las consignaciones del 28 de diciembre, tan solo por detrás de Asturias, con 26,68 euros), el primer premio tan solo ha viajado hasta aquí en 30 ocasiones.

El origen de este popular sorteo tiene sus primeras señales en el 1868, que ya era conocido popularmente por aquel entonces bajo la denominación de 'El Niño'. Algo que se debe a la Epifanía del Señor o la Adoración al Niño por parte de los Magos de Oriente. Sin embargo, no fue hasta 1941 cuando el sorteo adquirió personalidad propia y se convirtió en el segundo en orden de importancia de la Lotería Nacional.

Entre esos periodos el primer premio viajó por primera vez en 1908 hasta el municipio zamorano de Fermoselle, mientras que en 1920 cayó debutó en una capital de provincia de Castilla y León, concretamente en Valladolid.

Por provincias, la que más suerte ha tenido todos estos años de historia es la de León, donde ha caído hasta en nueve ocasiones, siendo la capital la más agraciada en los años 1963, 1985, 1987 y 2021. Astorga, Villamañán, Ponferrada, Puente de Villarente y Veguellina de Órbigo han sido los otros municipios que el primer premio de la Lotería del Niño ha sumado a su nómina en los años 1959, 1999, 2013, 2021 y 2020 respectivamente.

Justo en el lado contrario de la balanza están Ávila y Segovia, donde únicamente ha caído en una ocasión el máximo premio. En el caso de la primera fue en Arévalo en 1979, mientras que la capital de la segunda se vio sorprendida hace más de un siglo, en 1916.

Otras capitales que han visto como la Lotería del Niño les sonríe son la de Salamanca, Valladolid y Palencia donde ha caído en ambas hasta tres veces en 1925, 1930, y 2016 en el caso de la primera, 1920, 1986 y 2002 en el de la segunda y 1959, 1987 y 1989 en el de la tercera.

Una suerte dispar que, además, muestra un amor desigual entre la Lotería del Niño y la propia Comunidad. Y es que en Castilla y León es uno de los lugares donde más dinero se juega por habitante en España. La media de este año, según las consignaciones del pasado 28 de diciembre, es de 26,52 euros. Algo por encima de la edición pasada, donde se llegaron a gastar 25,2 euros por cabeza.

Por provincias, Soria llega a más del doble de la media regional, ya que los habitantes de la provincia y la capital han gastado una media de 54,16 euros. Unas cifras que no hacen justicia, puesto que el primer premio tan solo ha viajado en tres ocasiones hasta aquí. Fue en 1997 a la capital, en 2021 a Almazán y en 2012 a San Leonardo de Yagüe.

Por el contrario, donde menos se juega es en Salamanca, donde ni tan siquiera se alcanza el precio de un décimo (20 euros), ya que la media es de 19,02 euros por habitante. Tampoco superan la cifra regional ni Valladolid ni Zamora, con 20,15 euros y 22,73 euros respectivamente.

La medalla de plata y la de bronce, muy por debajo de Soria, se la llevan Burgos con 33,07 euros y Palencia con 32,15 euros. En 2022 los castellanos y leoneses gastaron más de 60 millones de euros en Lotería del Niño, suponiendo esta cifra un incremento del 0,82% con respecto al sorteo de 2021. En el caso de esta edición, según las consignaciones, se superarán los 63,2 millones de euros.

Este 6 de enero de 2023 Castilla y León busca y quiere el trigésimo primer primer premio en su historia ¿Sonreirá está vez la Comunidad con el premio de los 2.000.000 euros a la serie?

