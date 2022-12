El Gobierno prorroga los bonos a mitad de precio para viajeros recurrentes en más de 30 líneas de Castilla y León

El Consejo de Ministros ha aprobado prorrogar durante el próximo año los descuentos del 50% de los servicios Avant para viajeros habituales. Dentro del paquete de medidas al transporte terrestre del Gobierno de España se incluye el mantenimiento de la bajada de precio a la mitad a los usuarios que utilicen los trenes Avant, que discurren por varios puntos de Castilla y León, y a los que se suman las 12 líneas declaradas de obligación de servicio público.

Así, los viajeros recurrentes también podrán solicitar el bono Avant al 50% en las líneas de alta velocidad de media distancia de Madrid - Palencia, Madrid - Zamora, León - Valladolid, Burgos - Madrid, León - Palencia, Burgos - Valladolid, Ourense - Zamora, Palencia - Valladolid, León - Segovia, Segovia - Zamora, Palencia - Segovia, Medina del Campo - Zamora y Huesca - Zaragoza.

Estos se suman a las habituales líneas Avant que ya contaban con el 50% para viajeros habituales en nuestra Comunidad y que se prorrogan un año más: Madrid - Medina del Campo AV, Valladolid - Segovia - Madrid Madrid - Palencia, Madrid - Zamora, León - Valladolid, Burgos - Madrid, León - Palencia, Burgos - Valladolid, Ourense - Zamora, Palencia - Valladolid, León - Segovia, Segovia - Zamora, Palencia - Segovia, Medina del Campo - Zamora, A Gudiña - Puebla Sanabria, Zamora - Puebla Sanabria, Puebla Sanabria Ourense, A Gudiña - Zamora, Puebla Sanabria - Medina; y Medina - A Gudiña

Por tanto, en todas estas líneas se aplicará una rebaja a la mitad de todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), que se vendan entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, con condiciones de uso específicas.

Desde Renfe informan que, aunque los diferentes tipos de abono disponen de un plazo distinto de utilización y validez, aquellos adquiridos el año que viene no podrán ser utilizados con posterioridad al 31 de enero de 2024.

Por su parte, ante la ampliación de los descuentos, el Ministerio de Transportes ha decidido eliminar la restricción de limitación de uso establecida hasta el 31

de enero de 2023 a los abonos vendidos en el año 2022, aplicándole la limitación general establecida.

