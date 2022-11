Rechazo de Soria ¡Ya! a las cuentas de la Junta: enmienda a la totalidad porque son un "copia y pega"

A Soria ¡Ya! no le convencen los Presupuestos Generales de Castilla y León para el año 2023, por este motivo, va a presentar una enmienda a la totalidad, ya que sus procuradores en Cortes consideran que son unas cuentas insuficientes y “más de lo mismo” para Soria. “Unos presupuestos de corta-pega”.

Lo que más lamentan es que a pesar de recibir desde Europa “una ingente y generosa cantidad de dinero” no influye en Soria. En este sentido denuncia que para repartirlos no se hayan tenido en cuenta el criterio diferencial la despoblación. Soria debería ser, para ellos, la provincia donde más se invierta, y no donde menos, afirman, y manifiestan que hay un desequilibrio entre el aumento en partidas para gasto corriente de las consejerías y la inversión en proyectos, según informan en un comunicado.

Soria ¡YA! critica que muchas de las partidas son para proyectos que ya deberían haberse finalizado. Así enumer la ampliación del CIFP Pico Frentes, la canalización del barranco Majuelo de Santa María de Huerta o la depuradora de Ágreda-Ólvega. Además espera a ver en qué queda el desarrollo del PEMA y con el polígono de Garray y la llegada de empresas.

Del mismo modo, han echado en falta medidas efectivas hacia el mundo rural. En resumen, una enmienda total porque “son muy mejorables y por eso vamos a enmendarlos”.

