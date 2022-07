Crece el número de rodajas de chorizo de los bocadillos de los BRIF pero también su cabreo

Los Bomberos Forestales en Lucha de Castilla y León alzan la voz ante la cena que recibían ayer los profesionales de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales de A Lubia (Soria), que se encontraban lidiando frente al incendio de Quintanilla del Coco, en Burgos. Se trata de un bocadillo que sí ha aumentado las rodajas de chorizo pero sigue siendo escaso. Y lamentan que con esta cena tienen que "afrontar el trabajo de noche" hasta las 7 de la mañana.

Lo cierto es que, la polémica viene de antes, cuando los BRIF de Monsagro y Cebreros recibían también para cenar un bocadillo con tres lonchas de embutido. Al rescate acudió el famoso Chef José Andrés, con su ONG World Central Kitchen, para dar avituallamiento a las brigadas forestales que se encontraban en la lucha contra el terrible fuego que sacudía Losacio, en Zamora.

Suárez- Quiñones, por su parte, no tardó en manifestarse y destacó que "todas esas fotografías de dos rodajas de salchichón no son ciertas, eso no responde a la realidad de avituallamiento de Castilla y León".

Sin embargo, lejos de mejorar, la historia se repite y, nuevamente, los BRIF de A Lubia que se encuentran lidiando con el incendio de Quintanilla del Coco expresan: "La Junta de Castilla y León debería mejorar estas vituallas y cuidar un poco al personal que trabaja en apagar los incendios. Es imposible mantenerse currando 14 horas con esto".

Los Bomberos Forestales en Lucha de Castilla y León también han denunciado la situación y se han unido a las palabras de sus compañeros a través de su cuenta de Twitter: "Vosotros sois los mentirosos, los desestabilizadores y pésimas personas", haciendo referencia al comentario que hacía el consejero de Medio Ambiente sobre la falsedad de que esa era la cena que estaban recibiendo los profesionales.

#IFQuintanillaDelCoco

B2 acaba de recibir su "cena", para afrontar el trabajo de noche hasta las 7 de la mañana.@jcyl @naturalezacyl deberían mejorar estás vituallas, y cuidar un poco al personal que trabaja en apagar sus incendios, es imposible mantenerse currando 14h con eso.. pic.twitter.com/UQk524RWZp — BRIF-A LUBIA (@briflubia) July 24, 2022

NO PODEMOS MORDERNOS MAS LA LENGUA!!!



ESTAS SON LAS DECLARACIONES DE SUAREZ-QUIÑONES HACE UNOS DIAS DONDE NOS LLAMABA MENTIROSOS.



Y ESTE EL BOCADILLO QUE ACABA DE RECIBIR @briflubia



VOSOTROS SOIS LOS MENTIROSOS, LOS DESESTABILIZADORES Y PESIMAS PERSONAS.



DIMISIÓN YA!!!!!!!! pic.twitter.com/pttvc89HL1 — Bomberos Forestales en Lucha CyL (@BBFFLuchaCyl) July 24, 2022

