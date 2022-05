El PP anuncia su rechazo a negociar instituciones con el PSOE y cambiará la ley de designación de senadores

El portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, se ha mostrado muy enfadado con la decisión del PSOE y de la oposición de votar en contra de la designación de los senadores Javier Maroto y Vidal Galicia a la conclusión del breve pleno que tuvo lugar para designar. De la Hoz ha acusado a los socialistas de intentar impedir la designación de dos senadores ‘populares’ en virtud de los resultados del pasado 13 de febrero de las elecciones autonómicas.

Los 28 procuradores socialistas votaron negativamente a su propio postulante –ya que los senadores por designación autonómica se eligen en bloque– para mostrar su rechazo a la candidatura del popular Javier Maroto. Una decisión que ha provocado que hayan anunciado dos medidas. Excluir al PSOE de la formación de consenso y desarrollo de la elección de instituciones propias de cara al año que viene. Es decir, que no negociará con ellos la formación de instituciones como el Procurador Común o el Consejo de Cuentas. “De qué sirve hablar con el PSOE para designar al Procurador Común si no le importa Castilla y León. De qué sirve hablar del Consejo de Cuentas si no le importa nada, solo su beneficio”, ha denunciado.

En cuanto al resto de los partidos ha afirmado “a que está abierto a todos aquellos”. En este caso ha agradecido que Vox haya votado a favor en lugar de abstenerse. "Un ejercicio de responsabilidad para no bloquear las instituciones", ha afirmado el portavoz popular.

Cambiar ley de senadores

Además ha anunciado la modificación de la Ley de senadores de la Comunidad Autónoma para adaptarlo a la Constitución española. “Para que la designación no sea bloqueada por ningún grupo parlamentario. Adaptaremos la ley de senadores nacional a la autonómica”, ha adelantado De la Hoz. En este caso, se pasará a votar de manera individual y no en bloque como se ha hecho hasta ahora. El grupo parlamentario Vox ha anunciado que también contará con su voto para esta modificación de designación de senadores.

En su opinión, la sesión de hoy en las Cortes “ha sido bochornosa”, ya que ha sido “un intento de la oposición de bloquear los senadores que en virtud de lo que dice la Constitución se ha nombrado en Castilla y León”.

