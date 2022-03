Pollán asegura que PP y Vox están trabajando para "buscar a los mejores" para las consejerías

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha asegurado este martes que PP y Vox están trabajando en buscar a "los mejores" para ocupar las consejerías del nuevo Gobierno autonómico. "Todos estamos al corriente del pacto de Gobierno del 10 de marzo, que se establecía en torno a esos 11 ejes y las 32 acciones de Gobierno, y dentro de ese pacto está el elaborar el equipo de Gobierno y es en lo que el PP y Vox están trabajando ahora mismo", ha dicho, durante su participación en el evento Agrovid, en la Feria de Valladolid.

Pollán ha afirmado que están trabajando "en buscar a los mejores para ocupar las consejerías" y no ha desvelado la fecha del debate de investidura, aunque ha informado de que se celebrará "en breve plazo". "No se ha convocado todavía ni la Mesa ni la Junta de Portavoces", ha insistido. Y ha asegurado no saber las consejerías que ocupará Vox ni quienes serán las personas que gestionen esos departamentos. "Yo estoy absolutamente al margen de esas negociaciones pero estoy convencido de que tanto PP como Vox buscarán a los mejores. Nosotros estamos centrados en arrancar el funcionamiento normal de las Cortes", ha concluido.

