Tudanca pide a los minoritarios apoyo para que el PSOE presida las Cortes de Castilla y León

“He solicitado el apoyo a todos los partidos minoritarios el apoyo a Ana Sánchez” para que logre la Presidencia de las Cortes de Castilla y León. Así se ha expresado hoy el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Autonómica en la que ha explicado que la candidatura se presenta “para demostrar que hay otra alternativa” diferente a la de un posible pacto del PP y Vox.

“Habrá otra candidatura y cada uno que haga su elección: O el PP y Vox o una presidenta del PSOE”, ha subrayado el líder socialista quien ha indicado que “he hablado con todos los partidos” y ninguno le ha desvelado “su intención” de apoyar la otra propuesta el próximo jueves. Es más, ha indicado que “todos los grupos me han trasladado su intención de que Vox no esté en el Gobierno, el único que no ha renunciado a esa opción es el Partido Popular”.

Pese a ello, Tudanca ha reiterado su propuesta de construir un ‘cordón sanitario’ “a la extrema derecha en todo el país” para lo que su única condición es “aislarla y abandonar la idea de cualquier pacto”. Una circunstancia ante la que no se ha mostrado demasiado optimista “porque Feijóo ya ha dicho que para ellos no supone ningún problema hablar y pactar con Vox”. Por eso, considera que “el nuevo PP es el mismo que el antiguo”.

En cuanto a la posibilidad de mantener nuevas reuniones con Alfonso Fernández Mañueco, Tudanca ha explicado que “no hemos recibido ninguna llamada más ni los veo con mucho interés” y ha recodado que “quien se levantó de la mesa” en el último encuentro “fue Mañueco, en un acto de soberbia, en cuanto se habló de corrupción”. Un asunto en el que ya ha adelantado que “no nos callarán porque el PSOE siempre defenderá la ética”.

Fondos europeos sin convocar

Para Tudanca es necesario que el Gobierno de la Comunidad se forme cuanto antes porque “estamos sin presupuestos” y es momento de “poner todos nuestros esfuerzos en aprovechar los recursos que llegan desde Europa”. Algo que ha criticado que “no se está haciendo porque de los 742 millones que ya hemos recibido solo se han convocado 200”.

Ante esta situación ha hecho hincapié en que “Castilla y León, según varios estudios, es la comunidad que menos va a crecer este año y el problema se acrecentará con la situación que se vive en Ucrania”.

Precisamente, sobre la crisis provocada en ese país, Tudanca ha dejado claro que “el Gobierno en funciones, o el que se forme después, va a tener nuestro apoyo para todas las medidas que quiera llevar a cabo”. Sobre todo, en lo relativo a recibir refugiados o ayudar al país en lo que sea necesario.

