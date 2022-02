Estas son las más de 100 ofertas de empleo disponibles en Castilla y León

El Boletín de Empleo de Castilla y León ha publicado hoy, 23 de febrero, las ofertas de trabajo disponibles a lo largo de toda la Comunidad, en diversos sectores y provincias, como les indicamos a continuación:

Formadores para el Catálogo de Expertos Docentes 2022 en Burgos

NUEVO Profesores de Música en Merindad de Sotoscueva (Burgos)

NUEVO Agente comercial para Cistierna (León)

NUEVO Logopeda en León

NUEVO Montador de toldos en León

NUEVO Ayudante de cocina en Oseja de Sajambre (León)

NUEVO Oficial 1ª de Climatización en Pola de Gordón (León)

NUEVO Docente de "Gestión administrativa y financiera del comercio internacional", en Ponferrada (León)

NUEVO Fisioterapeuta en Aguilar de Campoo (Palencia)

NUEVO Conductor de maquinaria de movimiento de tierras en Aguilar de Campoo (Palencia)

NUEVO Maquinista de motoniveladora en Osorno (Palencia)

Conductor de Camión Grúa en Palencia

Montador-Intalador de Ascensores en Palencia

Enfermeras/os en la provincia de Palencia

Médicos/as en la provincia de Palencia

NUEVO Peón de ganado ovino en Villameriel (Palencia)

NUEVO Peón de ganado vacuno en Villamoronta (Palencia)

NUEVO Camarero/a en Guijuelo (Salamanca)

NUEVO Operario de corte de granito en Los Santos (Salamanca)

NUEVO Operario para empresa de tripería de porcino en Guijuelo (Salamanca)

NUEVO Panadero (aprendiz-ayudante) en Santo Tomé del Puerto (Segovia)

NUEVO Fontanero en Segovia

NUEVO Electricistas para el AVE en Segovia

NUEVO Operario/a de máquina envasadora en Villacastín (Segovia)

Enfermeras/os en la provincia de Segovia

Médico/a para la Gerencia de Servicios Sociales en Segovia

Técnicos de mantenimiento eólico en Almazán (Soria)

Técnico de mantenimiento para planta de purines en Almazán (Soria)

NUEVO Pintor de vehículos turismos en Almazán (Soria)

Peluquera en Arcos de Jalón (Soria)

NUEVO Cocineros en Berlanga de Duero (Soria)

NUEVO Ingeniero/a Técnico en Carbonera-Golmayo (Soria)

Conductor de camión tráiler para ruta nacional en Covaleda (Soria)

Cocinero/a en Monteagudo de las Vicarías (Soria)

NUEVO Auxiliar de Ayuda a Domicilio en Monteagudo de las Vicarías y Fuentelmonge (Soria)

Conductor de camión tráiler para ruta nacional en Ólvega (Soria)

Técnico de Farmacia en San Pedro Manrique (Soria)

Empleada de hogar interna en Soria

NUEVO Oficial Pladurista en Soria

Esteticista en Soria

2 Enfermeros/as para la Gerencia de Servicios Sociales en Soria

Peón ganadero en Ventosilla de San Pedro (Soria)

Enfermeros/as para residencias de mayores en el ámbito de la Oficina de Empleo de Soria

Médicos para residencias de mayores en el ámbito de la Oficina de Empleo de Soria

NUEVO Peones Forestales en Vinuesa (Soria)

NUEVO Auxiliar de geriatría para residencia de mayores en Peñafiel (Valladolid)

NUEVO Cocinero/a, Ayudante de Cocina y Camareros/as en Vigo de Sanabria (Zamora)

NUEVO Técnico en sistemas informáticos, en Zamora

NUEVO Gestor Comercial para Zamora

NUEVO Fisioterapeuta en Zamora

NUEVO Docente de nutrición y dietética, en Zamora

NUEVO Asesor Comercial de formación y otros servicios, en Zamora

NUEVO Docente de Seguridad Informática, en Zamora

Todas las ofertas de empleo gestionadas por el ECyL

Técnico/a Superior de Informática para Diputación de Ávila

NUEVO Médico/a para Centro de Hemoterapia y Hemodonación en Burgos

Secretario/a General en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Burgos

NUEVO Peón de Servicios Múltiples en Ayto. de Santovenia de la Valdoncina (León)

8 plazas y bolsa de Administrativo/a para la Diputación de León

15 plazas y bolsa de Técnico/a de atención directa para la Diputación de León

2 plazas y bolsa de Trabajador/a social para la Diputación de León

1 plaza y bolsa de Ingeniero/a técnico industrial para la Diputación de León

Bolsa de Arquitecto/a Técnico/a en la Universidad de León

Bolsa de Técnico/a de Ingeniería de Sistemas de Control en Universidad de León

Bolsa de empleo de Alguacil para Ayto de Vega de Espinareda (León)

1 y bolsa de Técnico/a de recursos humanos y prevención en Ayto Villaquilambre (León)

NUEVO Peón de Jardinería para Ayto. de Villazala (León)

NUEVO Auxiliar Notificador para Ayto. de Aguilar de Campoo (Palencia)

NUEVO Interinidad de Intervención en Ayto. de Aguilar de Campoo (Palencia)

1 plaza de Oficial 1ª oficios varios para el Ayto de Villoldo (Palencia)

NUEVO Director/a del Centro de Láseres Pulsados en Salamanca

6 plazas de Trabajador/a social para el Ayuntamiento de Salamanca

Interinidad de Técnico/a auxiliar de archivos y bibliotecas en Diputación de Segovia

Interinidad de Técnico/a medio de prevención de riesgos en Diputación de Segovia

2 plazas y bolsa de Oficial de Forja para el Ayto de Valladolid

Bolsa de Arquitecto/a Técnico/a en Ayto. de Valladolid

Interinidad de Técnico/a Superior en Agencia de Innovación y Desarrollo Económico (Valladolid)

Mecánico/a oficial 3ª de taller en Auvasa (Valladolid)

Plazas de profesorado doctor/a fijo en la Universidad de Valladolid

NUEVO Coordinador/a Animador/a Sociocultural para Ayto. de Aldeamayor de San Martín (Valladolid)

NUEVO Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre para Ayto. de Aldeamayor de San Martín (Valladolid)

Diseñador/a gráfico en el Ayto. de Zamora

NUEVO Ingeniero/a Técnico de Obras Públicas para Ayto. de Zamora (Zamora)

NUEVO 430 puestos de Maquinista de entrada en Renfe

NUEVO 300 puestos de Operador/a comercial de ingreso en Renfe

Oposiciones, bolsas de empleo y pruebas de capacitación profesional en otras CC. AA.

EURES: Información, Servicios y Ayudas económicas a la movilidad

"Finland Works - West Coast Finland" online event!

Periodos de prácticas en Europa en 2022 (Año Europeo de la Juventud)

Building Sector (Austria)

IT and Computer Sector (Austria)

Chefs (Dinamarca)

Profesinales del sector de la animació 3D para Canarias (España)

Help desk Swedish + English (España)

PhD Job opening at INTA (España)

Game Presenter. C1 Flamenco/holandés - Madrid (España)

Horticultural workers (Finlandia)

Key account Manager Junior (Francia)

Healthcare Assistants (Irlanda)

International Assistant Project Manager (Italia)

Montador de andamios (Noruega)

Chefs - Hestraviken (Suecia)

Cantero(a) / Paisajista (Suiza)

Programador/a .NET para Burgos

Carretillero/a para Aranda de Duero (Burgos)

Vendedor/a de gasolinera para Villaquirán de los Infantes (Burgos)

Enfermero/a-fisioterapeuta para León

Técnico/a medio teleasistencia para León

20 Personal matadero para La Bañeza (León)

Operario/a almacén para Onzonilla (León)

Administrativo/a de compras y aprovisionamientos para Ponferrada (León)

Técnico/a de investigación social para Valdelafuente (León)

Soldador/a para Palencia

Técnico/a de recursos humanos para Palencia

Tornero/a fresador/a para Palencia

8 Personal para hotel en Aguilar de Campoo (Palencia)

2 Cajeros/as para Cervera de Pisuerga (Palencia)

15 Teleoperadores/as para Salamanca

2 Ayudantes de cocina para Salamanca

Administrativo/a contable para Salamanca

Ingeniero/a técnico en mecánica para Salamanca

Assistant manager para Segovia

Cocinero para Segovia

Instalador de fibra óptica para Segovia

Personal de pescadería para Riaza (Segovia)

Montador/a de muebles para Valseca (Segovia)

Inspector/a calidad para Soria

Redactor de contenido para Soria

Personal de supermercado para Almazán (Soria)

Auxiliar de geriatría para San Pedro Manrique (Soria)

Auxiliar de información en Valladolid

Mozos/as de campa para Valladolid

Oficiales electricistas para Valladolid

Responsable de contenidos legales para Valladolid

Montador/a carpintero/a en Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

Médico/a para Zamora

Gestor/a de casos para Benavente (Zamora)

Electromecánico/a maquinaria pesada para Coreses (Zamora)

Mecánico/a de mantenimiento para San Cristóbal de Entreviñas (Zamora)

Ofertas de empleo en la prensa regional

Empleo privado en otras Comunidades Autónomas (I)

Empleo privado en otras Comunidades Autónomas (II)

