Mi primera vez ante las urnas: “Ojalá el voto sirva para mejorar la situación de los jóvenes”

Los 18 años marcan la edad para poder entrar en la discoteca, para poder sacarte el carnet de conducir y…para poder votar. La primera vez acaba llegando y en el caso de estas elecciones del próximo 13 de febrero lo hará para 51.755 personas en Castilla y León, que ejercerán su derecho al voto por primera vez en estos comicios en los que se eligen 81 escaños al Parlamento autonómico.

En unas elecciones tan igualadas y con tanto incertidumbre como las que se presentan, este sector de la población puede ser decisivo. De ahí que los partidos también se lancen a por este votante. EL ESPAÑOL Noticias Castilla y León se ha puesto en contacto con tres castellanos y leoneses que el domingo 13-F estrenarán su visita a las urnas. Son muchas preguntas para comenzar. ¿Será útil mi voto? ¿A quién tengo que votar? ¿Qué dicen sus programas políticos sobre las políticas para jóvenes?

José Fernando: “No supone nada especial, pero hay que ir a votar”

José Fernando

José Fernando Sánchez González es un joven salmantino, de un pueblo “pequeñito” llamado Golpejas de solo 146 habitantes. En estos momentos se encuentra en Madrid, en Leganés, estudiando en la Carlos III. De momento el poder votar “no supone nada especial”, pero tiene claro que es “necesario” porque es un “derecho en una Democracia, aunque ninguna de las opciones te diga nada en especial”.

Reconoce que de momento no ha leído los programas electorales de los partidos, “ni yo, ni la gente de mi edad con la que me relaciono”, y es que es sincero y no ha visto “ilusión” con las elecciones aunque sea su primera vez. No es muy aficionado a hacer pronósticos, aunque se fija en las encuestas, “parece que dan la victoria a la derecha, aunque en muchas ocasiones se han equivocado”.

Lucía Fernández: “Si no votas, otros deciden por ti”

A sus 19 años será la primera vez que vote y por eso “anima a todos los castellanos y leoneses a ir a votar para defender sus ideales, no debemos olvidarnos de la importancia que tiene un voto”, recuerda. En su caso lo hará en León aunque estudia Medicina en Valladolid. “Tengo ganas”, asegura. Tiene claro que hay que ir a votar porque “si no votamos, son otros los que están decidiendo por nosotros, y aunque puede salir ganador el partido que tú no has votado, pero al menos has intentado que salga poniendo un poquito de tu parte con el voto. Me gustaría pensar que mi voto sirve para cambiar algo entre los jóvenes y mejorar”.

En su caso se ha leído muy bien el apartado que habla en los programas electorales sobre la sanidad. Y tiene claro que “son muchas palabras y pocos hechos”, ya que tiene claro que “la sanidad en Castilla y León arrastra un problema desde hace mucho tiempo, y no creo que se resuelva en un programa electoral, hay que hablar, dialogar con muchos agentes”.

Tampoco se atreve a dar un resultado, aunque tiene claro que el domingo 13 de febrero vivirá “con emoción” la noche electoral.

Julio Ángel Belloso: “No veo mucha conciencia política entre los jóvenes”

Julio Ángel Belloso

A sus 20 años le llega la primera vez. Lo rozó en anteriores elecciones generales, pero por unos meses no pudo, por eso, para este joven de Villamuriel de Cerrato (Palencia) “había muchas ganas”. Eso sí, es consciente de que supone “una responsabilidad” porque vamos a elegir a nuestros representantes. Julio Ángel tiene clara la idea de voto, y eso le permite no leerse los programas electorales de los partidos. “Tengo ya una idea de a quién voy a votar. No me leo los programas electorales, pero sí que he escuchado las cosas que dicen. Como tengo claras mis ideas no me paro a leerlos”, asegura.

Eso sí, reconoce que echando una mirada a su alrededor le “preocupa” que muchos jóvenes de su edad “vayan a votar porque se lo dicen sus padres o para pasar la mañana”. “Tenemos que votar lo que creamos y ser libres de elegir”, apunta, por eso comenta que no ve “mucha conciencia” política, “me gustaría decir que estamos preparados, pero no lo veo”. No se arriesga a dar un resultado. “No soy adivino, pero tengo una opinión”.

