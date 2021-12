Villacís en Valladolid: “Pido a Castilla y León que haga justicia en las urnas con Mañueco”

La coordinadora de Ciudadanos en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha visitado esta mañana Valladolid para mostrar su apoyo al candidato naranja a la Junta, Francisco Igea, a quien ha calificado de “referente” y “ejemplo a seguir” porque ve “mucha verdad cuando habla”. Por eso, ha pedido a los castellanos y leoneses que en las urnas apuesten por el “político más leal y honorable” para hacer “justicia” después de la convocatoria de elecciones anticipadas de Mañueco para Castilla y León.

La madrileña ha reconocido que visitará varias veces la Comunidad durante estas fechas porque tiene “ganas de elecciones”. “Esta campaña no tiene que ver con Ciudadanos, ni con PP, ni con Vox ni con Sánchez, tiene que ver con que los castellanos y leoneses, si quieren confiar en gente con palabra o sin ella”, en referencia a las críticas lanzadas contra el presidente de la Junta por romper el pacto de gobierno con la formación naranja.

Villacís, quien estuvo recorriendo junto a Igea el mercado navideño de la ciudad, se ha mostrado muy crítica con el presidente Mañueco a quien ha acusado de "pagar con deslealtad" la lealtad de Ciudadanos. “Hace pocos días yo estaba escuchando a Paco en una entrevista y no daba crédito, había coincidido con Mañueco hace un mes y me comentó lo bien que funcionaba y me prometió que no convocaría elecciones, lo dijo tan sinceramente que te das cuenta de que una persona puede ser cínica y otras tener palabras como Paco Igea”. Además ha recordado que en ese momento escuchó la frase: “la política es así”, algo que se niega a pensar, “pues no, la política no es así, y no es efecto secundario de un político, mentir y faltar a la palabra como ha hecho Mañueco”.

Moción de censura en Madrid

Por último, Villacís ha desvelado que ella ha podido convocar moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid para desbancar al alcalde Martínez Almeida, “se me ha ofrecido, pero no he querido, porque creo en la palabra” para terminar reprochando la “deslealtad” de Mañueco: “No he tenido que llamar a nadie para decir que no voy a castigar a Madrid por algo que ha hecho Mañueco, Casado y Genova. Almeida sabe que tengo palabra. Nosotros no somos iguales”.

