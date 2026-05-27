Alfândega da Fé, la villa portuguesa donde comerás las mejores cerezas de Europa: “Es un paso histórico"

Cada verano, cuando el nordeste portugués empieza a teñirse de rojo intenso, el municipio de Alfândega da Fé se transforma en un escaparate de aromas, música y tradición. La Fiesta de la Cereza no es solo un evento agrícola; es el reflejo de una comarca, Tras-os-Montes, que ha sabido convertir uno de sus frutos más apreciados en símbolo de identidad y motor económico.

Situada entre montañas y valles del distrito de Bragança, esta localidad portuguesa lleva décadas cultivando cerezas reconocidas por su sabor dulce, su textura firme y una calidad que cada año atrae a miles de visitantes.

Durante varios días, productores, vecinos y turistas comparten un recinto ferial lleno de puestos artesanales, degustaciones y actividades culturales que convierten el lugar en una auténtica celebración popular.

La cereza de Alfândega da Fé no nace por casualidad. El clima de inviernos fríos y veranos secos favorece una maduración lenta que aporta al fruto un equilibrio perfecto entre azúcar y acidez.

Muchos agricultores continúan trabajando pequeñas explotaciones familiares heredadas de generación en generación. En ellas todavía se conservan métodos tradicionales de recogida manual, algo que permite seleccionar cuidadosamente cada pieza antes de llegar al mercado.

Imagen de anteriores ediciones de la Fiesta de la Cereza de Alfândega da Fé (Portugal).

La edición de este año de la Fiesta de la Cereza & Co volverá a reafirmar al municipio como referencia nacional en la producción de cereza de calidad, en un momento especialmente importante para el sector, marcado por el proceso de reconocimiento de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la Cereza de Alfândega da Fé, que ya cuenta con protección nacional y se encuentra en una fase decisiva para obtener la certificación europea.

El presidente de la Cámara Municipal de Alfândega da Fé, Eduardo Tavares, subraya que este es “un paso histórico para la valorización del principal producto agrícola del municipio”.

“La Cereza de Alfândega da Fé es un símbolo fundamental de nuestra identidad y de nuestra economía local. El reconocimiento de la IGP representa justicia para los productores, protección para el producto y una oportunidad para reforzar el prestigio de nuestra cereza en los mercados nacionales e internacionales”, afirma.

El presidente destaca además que la Fiesta de la Cereza & Co “es mucho más que un evento de entretenimiento. Esta fiesta representa la conexión entre agricultura, turismo, cultura y desarrollo económico. Es una muestra de lo mejor que tiene Alfândega da Fé y una oportunidad para poner en valor el territorio, nuestros productores y la excelencia de los productos locales”, añade.

Presentación de la fiesta de la cereza 2026 a cargo del presidente de la Camara Municipal, Eduardo Tavares.

Un amplio programa

La valorización de la agricultura y del mundo rural será, de hecho, uno de los temas centrales de la edición de este año, con iniciativas dedicadas al sector agrícola, demostraciones de maquinaria y una mesa redonda sobre Agricultura y Desarrollo Rural, prevista para el 7 de junio.

Otro de los momentos destacados será el Concurso de la Mejor Cereza de Alfândega da Fé, una iniciativa que pretende distinguir la calidad de la producción local y reforzar la identidad y diferenciación del producto.

La edición de 2026 también registra un crecimiento significativo de la demanda del certamen, habiéndose recibido 169 inscripciones, de las cuales resultaron seleccionados cerca de 120 expositores.

El recinto contará además con 13 espacios exclusivamente dedicados a la venta de cerezas.

Entre las novedades de este año se encuentra la unificación de las cajas de comercialización, con la introducción de la marca ‘Cereza de Alfândega da Fé’, una medida que pretende reforzar la imagen, la promoción y el reconocimiento del producto entre los consumidores.

La oferta gastronómica volverá igualmente a desempeñar un papel destacado, con tres restaurantes instalados en el recinto, capacidad para más de 400 personas, showcookings y una puesta en valor de la cocina regional y de los productos autóctonos.

Pensando en las familias, la organización apuesta también por un renovado Espacio Infantil, con actividades lúdicas y pedagógicas dirigidas a los más pequeños.

El cartel musical contará con nombres como Carolina Deslandes, Ivandro, Kura y Zé Amaro, complementado con animación callejera, grupos culturales, bandas filarmónicas, DJs y diversas actividades deportivas y recreativas vinculadas al territorio, incluido el Gran Encuentro de Stand Up Paddle y Kayaks en los Lagos del Sabor, que tendrá lugar el 4 de junio, víspera de la apertura del certamen.

Programa de la fiesta de la cereza 2026 en Alfândega da Fé (Portugal).

Reconocer el esfuerzo silencioso del campo

La fiesta sirve también para reconocer el esfuerzo silencioso del campo. Desde primeras horas de la mañana, las cajas llenas de cerezas recién recogidas llenan los puestos feriales. Los visitantes pueden comprar producto local directamente a los agricultores, conocer distintas variedades y descubrir recetas típicas elaboradas con esta fruta: licores, mermeladas, tartas y dulces tradicionales que forman parte de la gastronomía transmontana.

Pero el evento va mucho más allá de la agricultura. La música popular portuguesa, las actuaciones folclóricas y los conciertos nocturnos convierten la celebración en una cita inter generacional. Familias enteras pasean entre los puestos mientras los más pequeños participan en talleres y juegos relacionados con el mundo rural. El ambiente recuerda a las antiguas ferias de verano donde el encuentro social tenía tanta importancia como el comercio.

En los últimos años, la Fiesta de la Cereza se ha consolidado además como una herramienta de promoción turística para el interior de Portugal. Muchos visitantes aprovechan la ocasión para descubrir los paisajes de Trás-os-Montes, sus aldeas de piedra, las sierras y la tranquilidad de una región alejada del turismo masivo.

Cereza alfandega.

Restaurantes y alojamientos registran una importante actividad durante esas fechas, generando un impacto económico esencial para el municipio.

Sin perder su esencia rural, Alfândega da Fé ha conseguido que una fruta aparentemente sencilla se convierta en emblema de orgullo colectivo. La fiesta demuestra que tradición y desarrollo pueden caminar juntos cuando existe un fuerte vínculo con la tierra.

Al caer la noche, entre luces, música y mesas compartidas, las cerezas siguen siendo las protagonistas absolutas. Pequeñas, brillantes y dulces, representan mucho más que una cosecha de temporada: son la memoria de una región que cada año vuelve a celebrar su historia a través de uno de los sabores más auténticos del verano portugués.