Los medios acreditados siguen el primer debate de las elecciones autonómicas desde la sala de prensa Miriam Chacón ICAL

Mañueco ganó por oficio más que por brillantez. Martínez no perdió el debate, pero sí dejó escapar la oportunidad de parecer presidenciable. Y Vox hizo lo más inquietante para el PP: recordar que no solo conserva la llave, sino que las encuestas le atribuyen más fuerza y, por tanto, más capacidad para encarecer su apoyo.

Más que un debate electoral, lo de anoche pareció la escenificación del tablero que viene en Castilla y León: Mañueco como favorito que administra la ventaja, Carlos Martínez como candidato que corre el riesgo de instalarse demasiado pronto en la derrota, y Pollán como guardián de la llave, dispuesto a encarecerla.

Esa es, en esencia, la fotografía que dejó el cara a cara a tres celebrado en las Cortes emitido por RTVE y moderado por Xavier Fortes, quien terminó sorprendido por la buena educación de los contendientes.

La conclusión política más relevante no es quién gritó más, puesto que nadie lo hizo, ni quién colocó el mejor golpe de efecto, sino que Mañueco salió vivo de la pinza. Y eso, para él, ya es una victoria.

Compareció con la calma de quien se sabe primero, insistió en que quiere gobernar en solitario y repartió desgaste a derecha e izquierda: a Martínez lo ató al sanchismo y a Pollán le recordó que Vox abandonó el Gobierno y dejó tiradas sus competencias.

Es exactamente esa forma de jugar la partida, a medio camino entre la resistencia y la espera calculada, la que ya venía marcando su estrategia en este final de legislatura.

El problema para el PSOE es otro: cuando un candidato sube al atril dando por hecho que PP y Vox ya tienen su acuerdo escrito en Madrid, corre el riesgo de regalarle a su adversario el marco mental de la campaña. Martínez quiso presentarse como única alternativa limpia frente al bloque de la derecha, pero al asumir de antemano el pacto PP-Vox se colocó él mismo en la oposición antes de que hablen las urnas.

En política, eso rara vez moviliza; más bien desmoviliza. El votante necesita percibir posibilidad, no resignación.

Vox, por su parte, hizo lo que tenía que hacer: recordar que vuelve a ser decisivo y elevar el precio. Pollán exigió un “cambio radical” para facilitar la investidura, endureció el discurso sobre inmigración y trató de colocar al PP en la contradicción permanente entre presentarse como partido de gobierno moderado y necesitar, llegado el caso, los votos de quien le reclama una rectificación de fondo.

Es la vieja paradoja de Vox en Castilla y León: desprecia el marco autonómico cuando le conviene, pero acude puntual a ocupar su espacio de poder dentro de él.

Y Vox hizo lo más inquietante para el PP: recordar que no solo conserva la llave, sino que las encuestas le atribuyen más fuerza y, por tanto, más capacidad para encarecer su apoyo.

Por eso, la frase más importante del debate quizá no fue la de “quien le ha puesto ahí está en la cárcel”, por muy obvia y dolorosa que sea para el candidato del PSOE, sino la idea subyacente que dejó Pollán: Vox no está para sostener gratis a Mañueco. Si el PP gana sin mayoría absoluta, no le bastará con apelar a la responsabilidad institucional; tendrá que decidir cuánto está dispuesto a ceder para seguir gobernando.

Mi lectura es clara: Mañueco ganó por oficio más que por brillantez. Martínez no perdió el debate, pero sí dejó escapar la oportunidad de parecer presidenciable. Y Vox hizo lo más inquietante para el PP: recordar que no solo conserva la llave, sino que las encuestas le atribuyen más fuerza y, por tanto, más capacidad para encarecer su apoyo.

En una comunidad donde muchas elecciones se deciden menos por entusiasmo que por la percepción de solvencia, el presidente salió reforzado. Pero también quedó más nítido que su victoria, si llega, puede no equivaler a libertad.

Porque ese es el verdadero asunto. No si Mañueco va primero, que hoy parece evidente, sino si ganará para gobernar solo o para volver a depender de Vox. Y en Castilla y León, ya sabemos que entre ambas cosas media un abismo.