Guijuelo: amistad, jamón y memoria

Si antaño la matanza era una necesidad doméstica para asegurar provisiones, hoy es además un motor económico y una seña de identidad que proyecta a Guijuelo más allá de sus fronteras

Hay pueblos que celebran sus fiestas mirando al cielo. Guijuelo lo hace mirando al fuego y al cerdo. Y cuando llega la temporada de matanzas, el municipio salmantino no solo revive una tradición: se reconoce a sí mismo en un ritual antiguo que ha sabido adaptarse al paso del tiempo sin perder su esencia.

Describía fechas atrás en EL ESPAÑOL esa liturgia invernal con la precisión de quien entiende que no se trata únicamente de gastronomía. La matanza típica de Guijuelo es un acto colectivo, una coreografía de manos expertas, cuchillos afilados y brasas encendidas que convierten el frío en celebración.

No es una escenificación para el visitante; es una herencia viva que ha encontrado la manera de abrirse al mundo sin dejar de ser íntima.

Durante estas jornadas de fin de semana a lo largo de febrero, la villa chacinera se transforma. Las plazas y salones se llenan de vecinos, curiosos y amantes del ibérico que buscan algo más que degustar un producto excelente, su jamón. Buscan comprender de dónde nace.

En cada paso —el despiece, el adobo, el embuchado, el secado— hay una pedagogía silenciosa. Se enseña sin discursos, se transmite sin solemnidad. El conocimiento pasa de generación en generación con la naturalidad de quien sabe que custodiar una tradición es también garantizar un futuro. Y estas artes de Matanza Típica, coordinadas por Jesús Merino y Sandra Méndez, celebran el 40 aniversario, a bote pronto.

Estas cuatro semanas de invierno he puesto el foco en esa dualidad: lo ancestral y lo contemporáneo conviviendo sin fricciones. Porque si antaño la matanza era una necesidad doméstica para asegurar provisiones para el año, hoy es además un motor económico y una seña de identidad que proyecta a Guijuelo más allá de sus fronteras.

El cerdo ibérico, criado con esmero y convertido en jamón de prestigio internacional, es al mismo tiempo sustento y símbolo.

Pero más allá de cifras y reconocimientos, hay un elemento que define estas jornadas: la comunidad y los amigos. La matanza congrega. Reúne a quienes se fueron y regresan por unos días, a quienes llegan por primera vez y a quienes nunca se han marchado.

El humo que asciende de la lumbre del chamuscado parece dibujar un puente invisible entre pasado y presente, entre lo rural y lo global.

El relato publicado en EL ESPAÑOL no se limitaba a enumerar actos o describir sabores. Captaba la atmósfera.

Ese instante en el que el olor del pimentón se mezcla con el del café temprano y el orujo que sabe a chicas y perrunillas, y noches largas casi sin dormir en el abrazo de la amistad en el ‘Chivis’ y el ‘London’; ese murmullo de conversaciones cruzadas mientras las manos trabajan la carne con paciencia; ese orgullo compartido cuando alguien prueba el primer bocado y asiente en silencio.

El valor de quedarse

Merece hacer un inciso en tiempos en los que el talento suele hacer las maletas en busca de oportunidades, hay decisiones que dicen mucho más que cualquier currículum. Sara García, la concejala de Juventud, Educación, Igualdad y Asociaciones es uno de esos ejemplos que invitan a la reflexión.

Un perfil preparado, con formación y capacidad de sobra, al que no le han faltado ofertas desde otras instituciones, colegios e institutos. Sin embargo, ha elegido quedarse en Guijuelo. Y durante la Matanza Típica merece su decisión.

No es profesora, como muchos creen. Es trabajadora social y educadora infantil. Una combinación que le permite entender a la perfección las necesidades de los más jóvenes y también el contexto social en el que crecen. Tiene preparación, experiencia y opciones. Podría haber optado por otros destinos con mayor proyección externa, pero ha decidido apostar por su pueblo, Guijuelo.

Y esa decisión no ha sido estéril. El Centro Joven no deja de crecer. Hoy supera el centenar de jóvenes inscritos y cuenta con un programa de actividades amplio, dinámico y constante. No es fruto de la casualidad, sino del trabajo diario, de la planificación y, sobre todo, de una forma de estar que marca la diferencia.

La coordinación con los colegios es fluida, cercana y eficaz. El trato con las familias y con los propios chicos es directo, respetuoso y comprometido.

En política municipal, donde el contacto con la gente es permanente y donde los resultados se miden en confianza más que en titulares, ese tipo de perfil es determinante. Sara no solo gestiona; construye comunidad. Y lo hace desde la cercanía, sin estridencias, con una constancia que empieza a dar frutos visibles.

Quizá todavía sea pronto para hacer afirmaciones categóricas, pero no resulta exagerado decir que va camino de convertirse en una de las concejalas más destacadas de la historia reciente del municipio. El tiempo dirá hasta dónde llega.

Lo que ya es evidente es que su apuesta por quedarse no solo ha beneficiado a ella, sino a todo Guijuelo. Porque a veces el verdadero éxito no está en marcharse lejos, sino en transformar el lugar donde uno decide quedarse. Y nunca mejor que reconocerlo cuando se loa la tradición rural.

Una tradición en movimiento

En Guijuelo, volvamos a la matanza, este ritual no es un recuerdo congelado en el tiempo. Es una tradición en movimiento. Ha sabido institucionalizarse sin perder autenticidad, abrirse al visitante sin diluir su carácter. Y quizá ahí resida su fuerza: en haber entendido que preservar no significa inmovilizar, sino adaptar sin traicionar.

Es momento de rebobinar y recordar encuentros y personas: Julián y José Ramos, Cata y Josete, Ángel y Dani, Víctor y Andrés, Juan Pedro y Rober festejos, y Roberto el alcalde y Yolanda, y Sergio y Pablo, Santi y Manu, y las ‘titas’ Tita y Mari y Rubén, y los amigos de Pinhel con Danila Capelo…

Son tantos momentos y amigos, conversaciones y vivencias que la matanza de Guijuelo se convierte en un guion de vida, donde nunca me he sentido ni forastero ni extraño. Que no es igual.

Es que, cada invierno, cuando el calendario marca la cita, el pueblo vuelve a encender el fuego. Y en torno a él se cuentan historias, se estrechan lazos y se reafirma una identidad que huele a dehesa, a humo y a jamón recién cortado.

Una identidad que, como bien he señalado en mis crónicas, convierte a Guijuelo en algo más que la capital del ibérico: la convierte en un lugar donde la tradición se celebra con orgullo y se comparte con generosidad la amistad, ¡ay!