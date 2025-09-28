Se pone interesante la vida

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Gordo de la Primitiva, en directo
Sueldazo ONCE, hoy
Begoña 121 mails
Prohibido Perpetuarse en el Poder
Pedro J y Florentino
Plebiscito Sánchez
Joven española en Francia
Táctica José Elías
Empresario en España
Jubilado 45 años cotizados
Dinero persona fallecida
Modelo española en Japón
Experto en desarrollo personal
Sistema sanitario español
Español en Suiza
Experta inmobiliaria
Jubilado y pensión baja
Jubilada con pensión recortada
Arquitecto sobre la vivienda
Listas de espera sistema sanitario
Enfermera en EE.UU.
Empresario falta trabajadores
Soldador falta personal
Detective privado
Monedas de plata
Heredera de una vivienda
Carmen Lomana jubilación
Inquilino y casera
Sistema Start Stop
Experto en coches
Empresario español en China
Albañil español en Suiza
Enfermero joven español Noruega
Dioni Ugalde empresario
Joven española en Suiza
Abogada pensión
Experto inmobiliario
Camionero en el extranjero
Abogada control laboral
Lidl vitrocerámica
Ático de lujo Tamara Falcó
Comprobar Lotería Nacional sábado
Jubilado suizo en España
Mejor casa prefabricada y minimalista
Guardias médico de urgencias
Sueldo médico especialista
Dentista español en Islandia
Incapacidad permanente
Agricultora vinícola
Empresario en Andorra
Economista sobre la vivienda
Escasez de trabajadores en el campo
Albañila revela cuánto gana al día
Joven en Dubái
Jubilado inconforme con su pensión
Revisor de coches
Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario
Alessandro Lequio dieta adelgazar
Lolita Flores cómo mantiene su figura
Santiago Segura dieta perder kilos
Farmacéutica española Noruega sueldo
Aparcamiento en la calle
Jubilado pensión
Albañil en Noruega
Abogado nóminas
Economista vivienda
Alfonso Cobo empresario
Abogado herencias
Zara Home mueble
Zara chaqueta
Comprobar Cuponazo ONCE
Estatuto de los Trabajadores
Fran Alapont, trabajador de la construcción
Experto en desarrollo personal
Pedri alimentación ayuno
Carmen Lomana cómo mantiene su figura
Mansión más cara de Castilla-La Mancha
Quejas de una albañila
Joven española cuenta cómo vive en Bali
Nombre hija Edurne deriva Imperio Inca
Examen oposiciones conserje Galicia polémica
Jubilada frente a su okupa
La casa prefabricada y rústica arrasa en España
Simbólico nombre hijo Macarena Gómez
Vivir de alquiler o comprar vivienda
Médica española Suiza joven sueldo
Arquitecta española en Finlandia
Mercadillo medieval
Bernat
Empresaria denuncia paguitas ninis
José Andrés
Vivienda en herencia
Camp Nou
Chef español en Austria
Empresario español en Tailandia
Ayuda al alquiler
Otra burbuja inmobiliaria
José Andrés
Cultura del esfuerzo
Carlos García, abogado
Asesor fiscal sobre Hacienda
Curioso nombre hija Andrés Iniesta
Un joven español que vive en Australia
Cuenta restaurante Michelin
Asesor Inmobiliario sobre los locales
José Coronado cómo consigue estar joven
La dura realidad de ser camionero
Abogada sobre visitas médico en horario laboral
Enfermera española Suiza sueldo
Costo de la maternidad
Marisa, médica residente
Carmen Truyols, anestesista
Aramendi perder kilos dieta
Cumbre contra el 'Extremismo' en Madrid
Jubilado con 43 años cotizados
Enfermera en Noruega
Arquitecto viviendas prefabricadas
Ginecóloga en Dubái
Albañil en Suiza
Pincho de tortilla Zaragoza
Albañil español en Países Bajos
Martín Berasategui, chef
Ferran Adrià, chef español
Joven español en Suiza
Abogada sobre los descansos obligatorios
Español en Vietnam
Cambios en la jubilación
Chaqueta entretiempo Zara
Oposiciones fáciles
Arquitecto español en China
Emprendedor español en Dubai
Sueldo albañiles
Economista advierte ahorro necesario para hipoteca
Consultor financiero sobre el ahorro
Experto recomienda accionistas Sabadell
Penélope Cruz desayuno
Propietaria Barcelona
Albañil falta de obreros
Mujeres camioneras
Jubilada
La pensión de Carmen Lomana
Eduardo Bolinches
Jubilada con 800 euros de pensión
Inquilino sobre buscar vivienda
Pensión de viudedad
Jubilada pensión
Empresario chino
Crisis de la vivienda
Faltan carpinteros
Joven en Estados Unidos
Universitaria
Conductora de taxi
Dueña de una mercería
Trámites para la jubilación
Marta Ortega nombre hija significado
Pensión escasa de una jubilada
Jubilado en Tailandia
Trabajador
Pareja de españoles en Australia
Descansos en la jornada laboral
Palomar

Palomar

Opinión

Se pone interesante la vida

"Nunca he entendido a esos tipos que no son capaces de aguantarle la mirada a su reflejo, sin ser Dorian Gray, pero tampoco están dispuestos a cambiarlo"

Publicada

Es ahora cuando la vida se pone interesante. Ahora que se ha acabado lo fácil, lo liviano, las sábanas blancas y el verano con el sol calentando las ventanas. Hoy que ya anochece temprano y la luz es solo un espejismo de otras vidas. Lo que tiene septiembre, lo que tiene esta época, es que hay que saber mirar: uno necesita pensar en grande para que el pensamiento le abarque como mínimo hasta junio del próximo año y fijarse, entre tanto, en lo pequeño. Es ahora, con frío por las mañanas, donde se construye el carácter. Es ahora cuando se descubre cómo es la gente de verdad. En verano todos somos una versión más morena, más salada, menos grave de nosotros mismos. Es ahora, si uno sigue siendo igual, cuando puedes fiarte de las apariencias. Cuando resulta transparente porque pierde el moreno y la rutina aprieta y se ve si deforma o no.

Septiembre es mirarse al espejo y decidir si te gusta lo que ves. Nunca he entendido a esos tipos que no son capaces de aguantarle la mirada a su reflejo, sin ser Dorian Gray, pero tampoco están dispuestos a cambiarlo. Sencillamente esconden el espejo, el reflejo y ellos mismos si hace falta. Cuando se acaba el verano y los domingos son cortos, lo que de verdad importa son los lunes.

En lo extraordinario, que es julio, casi todo el mundo da la talla. Julio con sus historias vaporosas como un cuadro de Sorolla, como un salvoconducto hacia ninguna parte. Lo ordinario es lo que toca en octubre y en noviembre y ahí es donde se mide a los hombres. Cuando ya no hay verano se requiere imaginación. Y no queda tanta gente con ella en el mundo. Cuando ya no es agosto se puede ir con prisas y encogido por el frío esperando que vuelva el verano o se puede construir uno una vida contra la intemperie y contra lo efímero. Puedes dejarte llevar por la corriente de los días o puedes remontar la vida, la cuesta de enero y lo que venga después.

Ahora es cuando el año se pone interesante... Ahora que casi lo hemos gastado ya.

Más en Opinión