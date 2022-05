Mientras riegan el ruedo, hoy he venido pronto, rememoro momentos álgidos como el de ayer miércoles en el que El Juli puso la plaza a vibrar de entusiasmo con dos toros de la ganadería onubense de La Quinta.

También, como tengo la guirnalda delante con los colores nacionales reflexiono sobre lo que dijo José Bono, locuaz y sincero, de que el color de la Fiesta es el de la Bandera Nacional.

No sé, o no quiero saberlo, que pensaran los "progres", que no son lo avanzados ni mucho menos, sobre ello. Dirán que esta Fiesta es de fachas cuando a lo mejor los fachas, sinónimo de intransigencia y despotismo, son ellos.

En fin, el paseíllo va a empezar, el ruedo está pintado y regado y los toreros parsimoniosos y animosos se desean el Qué Dios reparta suerte". Y yo con ellos.

