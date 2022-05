España tiene una oportunidad cierta y real de recuperación de su economía teniendo en cuenta que ha sido una de las mas dañadas y con mayor caída de su PIB por el efecto del COVID. Es uno de los países que mas muertos ha tenido y que más tarde ha tomado las decisiones. Entre las CCAA con tasas de mortalidad más altas y más perjudicadas en su economia se sitúa Castilla y León.

En una de las decisiones más importantes adoptadas por la UE apostando por la recuperación económica en este momento y corrigiendo asi uno de los fallos más graves que se cometieron durante la crisis económica provocada por la caída de Lehman Brothers en 2008, ha estado la tomada por la Comisión de dotar de una importante inyección de fondos, asi como de medidas que han liberado a los Estados Miembros del cumplimiento de los indicadores de estabilidad económica, como los limites de déficit y de endeudamiento a los que se les había sometido.

Estas nuevas medidas que Europa ha denominado como Plan de Recuperacion, Transformación y Resilencia o Fondos Next Generation le dotan a España de 140.000 millones de euros en el periodo 2021/2026.

Una parte de estos fondos se va a movilizar a través de las CCAA y Castilla y Leòn contará con una cantidad cercana a los 1.400 millones que serán gestionados por la Junta de Castilla y León.

Es una oportunidad para España, para avanzar en sectores en los que tiene un importante peso específico como por ejemplo son la automoción o la agroalimentación. También puede aprovecharse en áreas de desarrollo que tienen una clara orientación transversal como es la digitalización.

Despoblación

Ahora bien, un tema recurrente sobre el que mucho se habla pero poco se hace y que afecta gravemente a España es la despoblación. Un problema que se refleja de manera muy importante en las CCAA de interior que año tras año pierden población y que tienen un importante medio rural: Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Asturias, Galicia y la palma de oro se la lleva Castilla y León que lleva perdiendo población de forma imparable durante los últimos 13 años y son ya 200.000 los habitantes perdidos, con un porcentaje muy alto de jóvenes. Somos la región que más jóvenes formados exporta porque superamos la media de jóvenes con formación en nuestro país. La pérdida de población que hemos experimentado es la mitad de la que ha perdido España en estos últimos años.

Por otra parte, Castilla y León está en el ranking de provincias con mayor número de municipios en los que no nacen niños y ocupa los primeros puestos en la perdida de población. También las 9 provincias, ojo 9!! La Comunidad con mayor número de provincias de nuestro país y todas en las primeras posiciones de pérdida de población.

En Castilla y León hemos perdido en el último año 14.000 habitantes, estamos ya en la rampante cifra de 2.370.000 habitantes en 94.000 km2. Nos hemos convertido en el DESIERTO de Europa. No vale eso de apelar a que las soluciones las tome la UE o que las tome el Gobierno de la Nación, que también tienen que adoptarlas o cooperar, pero los primeros que debemos de tomarlas tenemos que ser nosotros. Castilla y León es quien tiene que resolver sus problemas en primer lugar. Recientemente Castilla-La Mancha y Aragón aprobaban sendas leyes de dinamización del medio rural.

Revitalización

Realmente sería interesante que aquí se pusieran en marcha de manera decidida a adoptar medidas para dinamizar el medio rural. Se abre una magnifica oportunidad con los Fondos Next Generation, que sería aprobar un Plan estratégico para combatir la despoblación. Tomar la iniciativa y desarrollar una propuesta de Plan Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, los denominados PERTE. El Consejo de Ministros ya ha anunciado 11 Proyectos estratégicos, de los que ha aprobado 9. Porque no proponer uno desde Castilla y León para combatir la despoblación?

Las oportunidades hay que aprovecharlas cuando se presentan. El problema mas grave que tiene Castilla y León es este y sino se aborda de forma inmediata en los próximos 20 años, entre que no nacen niños y que la mortalidad es un hecho incuestionable desaparecerán la mitad de los municipios de Castilla y León.

Es imprescindible desarrollar una Estrategia Integral para revitalizar el medio rural, tenemos fortalezas que es muy importante aprovecharlas. Cada vez hay más gente que teletrabaja y le gustaría vivir en el medio rural pero para eso hay que tener conectividad. Hay que abordar de una vez por todas la conectividad de todo el territorio, hay que impulsar y apoyar las iniciativas económicas ligadas a los sectores con mas desarrollo como el turismo, la agroalimentación o las energías renovables…. Es fundamental garantizar una sanidad de calidad y de proximidad a los habitantes de los pueblos, así como una educación y unas prestaciones sociales iguales a las de los núcleos urbanos.

En definitiva no podemos continuar sin hacer nada. Mirando para otro lado. Que mejor oportunidad que los Fondos Next Generation. No he oído hablar de esta opción a nadie de la Junta de Castilla y León. Sinceramente no quiero pensar que el uso de estos fondos se convierta en un nuevo Plan E, aquel que desarrolló Zapatero, en el que costaban más los carteles que anunciaban las inversiones que se iban a desarrollar que las propias actuaciones.

