La UEMC y Grupo Entrepinares impulsan un programa de formación universitaria a medida para profesionales de la industria alimentaria Universidad Europea Miguel de Cervantes

La UEMC estrena con Entrepinares su formación universitaria a medida para empresas

La formación in company permite a las empresas desarrollar las competencias de sus profesionales a partir de sus propias necesidades, procesos y objetivos.

La idea es sencilla: en lugar de partir de un curso cerrado, el programa se diseña teniendo en cuenta la realidad de cada organización.

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) trabaja con las empresas para identificar esas necesidades y convertirlas en propuestas formación a medida con contenidos, metodología y recursos adaptados a cada caso.

El proyecto desarrollado para Grupo Entrepinares es un ejemplo de cómo llevar este enfoque a una necesidad profesional concreta.

Conocer las necesidades

Diseñar formación a medida exige conocer la actividad de la empresa, sus procesos, los perfiles profesionales a los que se dirige el programa y las competencias que necesitan desarrollar.

A partir de ahí se definen tanto los contenidos como la metodología.

“Las empresas necesitan actualizar a sus profesionales al ritmo que cambian sus sectores, y la UEMC tiene que estar ahí. Lo que ofrecemos es formación a medida, pero con la exigencia, la metodología y los resultados de investigación y transferencia de conocimiento de una Universidad”, explica Jesús Zarzuela Mateos, CEO de la UEMC.

Este enfoque permite poner la capacidad docente y metodológica de la Universidad al servicio de necesidades profesionales concretas, con el rigor y la estructura propios de una propuesta universitaria y una orientación innovadora, abierta a nuevas metodologías y formas de dar respuesta a los retos del entorno profesional.

Grupo Entrepinares

El proyecto desarrollado para Grupo Entrepinares permite ver cómo se concreta este modelo. La compañía, especializada en la industria alimentaria, necesitaba reforzar las competencias técnicas y de liderazgo de los profesionales de sus plantas.

Para José Manuel García Bejines, CEO de Grupo Entrepinares, la formación debe estar conectada con la actividad y los desafíos de la compañía.

“En Grupo Entrepinares entendemos que la formación debe estar estrechamente conectada con la realidad de nuestra industria y con los retos que tenemos por delante”, señala.

En este sentido, considera que la iniciativa permite combinar “el rigor y el conocimiento universitario con la experiencia y las necesidades concretas de nuestro día a día”.

Centro de Las Arenas Entrepinares

Una apuesta que, añade, supone también “una forma de seguir construyendo la compañía que queremos ser en el futuro”.

Las reuniones con responsables de las plantas de Valladolid sirvieron para conocer mejor su actividad y ajustar el programa a esa realidad.

El resultado es una formación personalizada en la que los propios responsables de la empresa participan también en el desarrollo de los contenidos, mediante grabaciones, presentaciones y material audiovisual de la compañía, de manera que los profesionales encuentren en el curso situaciones, conocimientos y ejemplos directamente relacionados con su trabajo diario.

Roberto Cabezas, director de Personas y Comunicación de Grupo Entrepinares, destaca precisamente el valor de haber desarrollado la propuesta desde el principio junto a la Universidad.

“Uno de los grandes valores de esta iniciativa ha sido poder construirla conjuntamente con la UEMC desde el principio”, explica.

La compañía no buscaba “llevar a Entrepinares una formación cerrada”, sino trabajar con la Universidad para responder a “nuestra forma de trabajar, a las particularidades de la industria alimentaria y a las necesidades de nuestros equipos”.

Ese diálogo entre el conocimiento académico y la experiencia de la empresa, concluye, es lo que ha permitido desarrollar “una propuesta realmente a medida”.

“El programa se ha construido conjuntamente con Grupo Entrepinares y a partir del conocimiento de su realidad, porque el trabajo con los responsables de las plantas de Valladolid nos permitió identificar necesidades concretas y adaptar los contenidos y los casos prácticos a ese contexto, de manera que no estamos ante un curso genérico sobre la industria alimentaria, sino ante una formación creada específicamente para sus profesionales”, señala Zarzuela.

La diferencia está en el punto de partida: la empresa no tiene que adaptar sus necesidades a un curso ya diseñado, sino que el programa se construye teniendo en cuenta lo que necesita.

También en la forma de trasladar esos contenidos, incorporando la experiencia y el conocimiento de la propia empresa para que la formación hable directamente a sus profesionales y a la realidad de su día a día.

Metodología adaptada

La adaptación no se limita a los contenidos. También importa cómo y cuándo pueden acceder a la formación los profesionales que deben compaginarla con su trabajo.

En Grupo Entrepinares, los turnos de trabajo hicieron necesario buscar una fórmula flexible. Por eso, el curso se imparte online y en formato asíncrono, sin sesiones en directo, de modo que cada participante puede avanzar a su ritmo y compatibilizar el aprendizaje con su actividad laboral.

El programa se desarrolla en Moodle a lo largo de 12 semanas y suma 100 horas de formación. Incluye vídeos de un máximo de diez minutos, materiales descargables, casos prácticos, pruebas de autoevaluación y una evaluación final.

A estos recursos se suman las aportaciones y materiales elaborados por la propia empresa, mientras que los participantes cuentan también con un asesor personal y con docentes especializados vinculados al sector industrial.

“Una formación puede tener unos contenidos excelentes y no resultar útil si no encaja con la realidad de quienes tienen que realizarla, por eso, en este caso, optamos por un formato online y flexible, con contenidos breves, materiales y casos prácticos que los profesionales pueden trabajar de forma autónoma, de manera que el aprendizaje pueda integrarse realmente en su actividad”, explica el CEO de la UEMC.

La modalidad también puede variar según las necesidades de cada empresa. En función de los perfiles, los horarios y los objetivos, la formación puede ser presencial, online o híbrida, y combinar sesiones en directo con contenidos que cada profesional trabaje de forma autónoma.

Contenidos especializados

El curso de Grupo Entrepinares se organiza en cinco módulos: Seguridad Alimentaria y Buenas Prácticas; Procesos Productivos y Control de Calidad; Lean Manufacturing y Mejora Continua; Gestión del Mantenimiento Industrial; y Habilidades Personales y Gestión de Equipos.

Los contenidos se centran en situaciones vinculadas al trabajo diario, desde la seguridad y la higiene alimentarias y la trazabilidad hasta la optimización de procesos mediante herramientas como el sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) y Lean Manufacturing.

El programa aborda también competencias de comunicación, trabajo en equipo y cultura de seguridad.

La especialización responde a una cuestión práctica: que lo aprendido sea útil en el puesto de trabajo y contribuya a los objetivos de la empresa, en lugar de quedarse en conocimientos teóricos de carácter general.

Universidad y empresa

La empresa conoce sus procesos y las necesidades de sus profesionales; la Universidad aporta experiencia docente y metodológica para convertir ese conocimiento en un programa formativo estructurado.

Este trabajo conjunto permite plantear programas de distinta duración, formato y nivel de especialización.

En lugar de recurrir a una solución cerrada, la propuesta se define a partir de las necesidades detectadas en cada organización.

La UEMC ofrece formación a medida, pero con la exigencia, la metodología y los resultados de investigación y transferencia de conocimiento de una Universidad Universidad Europea Miguel de Cervantes

Puede abrir otras vías

La relación entre la UEMC y Grupo Entrepinares incluye también distintas vías de colaboración en materia de formación y bonificaciones para los profesionales de la compañía y sus familias, tanto en formación presencial como online.

Este acuerdo amplía las vías de relación entre ambas entidades y conecta las necesidades de la compañía con la capacidad de la Universidad para ofrecer propuestas formativas especializadas.

Formación corporativa

El proyecto con Grupo Entrepinares muestra una fórmula que la UEMC puede desarrollar con otras organizaciones. Las necesidades no son siempre las mismas: una empresa puede buscar actualizar conocimientos técnicos, desarrollar competencias directivas, mejorar sus procesos o incorporar nuevas herramientas.

La formación debe responder a esos objetivos con contenidos y metodologías adecuados a cada situación.

“Cada empresa tiene una realidad diferente y, por eso, la formación corporativa no debería plantearse siempre desde soluciones cerradas, sino a partir de las necesidades de cada organización y de programas que se adapten a sus profesionales, sus procesos y sus objetivos, como muestra el proyecto desarrollado con Grupo Entrepinares”, destaca Zarzuela.

La formación in company permite así acercar el conocimiento universitario a las necesidades concretas del tejido empresarial mediante programas diseñados para su aplicación en el entorno profesional.

Entrepinares es el primer paso. “Este modelo podemos llevarlo a una empresa tecnológica, a un centro sanitario o a una compañía de servicios: cualquier organización que quiera formar a su plantilla con rigor puede contar con la UEMC”, concluye el CEO de la Universidad.