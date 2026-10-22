Cajamar amplía sus opciones de pago en comercios físicos con Bizum Pay

Cajamar amplía su oferta de soluciones de pago digitales con la incorporación de Bizum Pay, la nueva cartera digital de Bizum que permite realizar pagos presenciales en comercios directamente desde el móvil.

Con esta funcionalidad, la entidad ofrece a sus clientes una forma sencilla, rápida y segura de pagar sus compras cotidianas y contribuye al desarrollo de un ecosistema de pagos más ágil y adaptado a las nuevas necesidades de consumidores y comercios.

Bizum Pay permite pagar en establecimientos físicos acercando el teléfono móvil al terminal de pago y confirmando la operación desde la aplicación. El cliente puede realizar el pago en segundos, sin introducir datos de tarjeta, lo que agiliza y simplifica la experiencia de compra.

Por su parte, los comercios disponen de un sistema de cobro inmediato y sencillo y reciben el abono de las operaciones de forma agregada o inmediata en su cuenta. Además, esta solución refuerza la digitalización del negocio y amplía las opciones de pago disponibles en el punto de venta.

La solución ofrece una experiencia similar a la de otras carteras digitales, con las ventajas propias de Bizum. También permite integrar tarjetas de pago y está preparada para incorporar nuevas funcionalidades de forma progresiva.

El servicio se implantará de forma progresiva en los comercios y establecimientos interesados. Con la incorporación de Bizum Pay, Cajamar da respuesta a las nuevas necesidades de pago de particulares, autónomos y empresas y refuerza su apuesta por la innovación y la digitalización de los servicios financieros.