Alcampo prevé vender 41.000 kilos de manzanas y peras del Bierzo en más de 100 tiendas de España en 2026

Nacen en El Bierzo, llevan el nombre de su tierra y cuentan con figuras de calidad que reconocen su singularidad.

La Manzana Reineta del Bierzo, amparada por Denominación de Origen Protegida, y la Pera Conferencia del Bierzo, con Marca de Garantía, llegan a más de un centenar de tiendas de Alcampo de toda España, ampliando el mercado de dos frutas estrechamente vinculadas a la comarca leonesa.

Alcampo prevé comercializar cerca de 41.000 kilos de ambos productos en 2026, lo que supondría un crecimiento aproximado del 4,5%. De ese volumen, unos 17.000 kilos corresponderán a Manzana Reineta del Bierzo y alrededor de 24.000 kilos a Pera Conferencia del Bierzo.

Su presencia en más de un centenar de establecimientos permite que dos producciones nacidas en una comarca rural encuentren consumidores mucho más allá de su mercado más próximo manteniendo visible su procedencia.

Para Alcampo, ampliar ese recorrido forma parte de su compromiso con los productos y proveedores de Castilla y León y con un modelo que permita generar actividad económica y empleo en los territorios en los que se producen.

Óscar Monclús, director de Alcampo en León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora, subraya que “apostar por la Manzana Reineta y la Pera Conferencia del Bierzo es apostar por el trabajo de los productores de la comarca y por dos productos muy vinculados a esta tierra”.

“Queremos que tengan el protagonismo que merecen en nuestros lineales y que puedan llegar a consumidores de distintos puntos de España manteniendo su origen y su identidad”, añade.

“Cuando conseguimos que una producción del Bierzo llegue a más de un centenar de tiendas estamos ampliando las oportunidades de sus productores y proveedores y contribuyendo a que esa actividad genere riqueza y empleo allí donde nace. En una comunidad con un importante peso del medio rural, eso significa también ayudar a mantener actividad y futuro en el territorio”, añade Monclús.

La disponibilidad de ambas frutas está marcada por los tiempos del campo. La campaña de la Pera Conferencia del Bierzo comienza con la recolección en septiembre y, dependiendo de las características de cada cosecha y de su conservación, puede prolongarse durante buena parte del año.

En 2026, las previsiones permiten mantener su comercialización durante los doce meses. La Manzana Reineta del Bierzo inicia su campaña en otoño y presenta una conservación más delicada, aunque este año pudo mantenerse disponible hasta agosto.

Una relación con El Bierzo que va más allá del lineal

El trabajo con los productores y proveedores de la comarca forma parte de una vinculación más amplia de Alcampo con El Bierzo. "Queremos crecer junto a sus agricultores, productores y empresas y construir relaciones que tengan continuidad en el tiempo", señala Monclús.

Esa relación se ha reforzado recientemente con la reforma integral del supermercado de la Avenida del Castillo, en Ponferrada, una actuación de un millón de euros que ha permitido renovar por completo el establecimiento, ampliar su sala de ventas y modernizar todas las secciones de producto fresco.