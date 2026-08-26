Dia abre una nueva tienda en Segovia, crea siete empleos y alcanza los 23 establecimientos en la provincia

Dia sigue avanzando en su misión de consolidar su modelo de proximidad a nivel nacional y, más concretamente, en Castilla y León. La tienda, ubicada en Calle Blanca de Silos, 24, Segovia, acercará una compra completa, fácil y asequible a los vecinos del municipio.

El nuevo establecimiento, que ha abierto sus puertas hoy, cuenta con una sala de ventas de más de 250 m2 y un surtido compuesto por cerca de 2.550 referencias, dando libertad al cliente para elegir entre productos Dia de máxima calidad y las principales marcas de fabricante.

Con esta apertura, la compañía alcanza un total de 11 tiendas en Segovia capital y 23 en la provincia. Este hito afianza el modelo de proximidad de la compañía en Castilla y León, con el firme compromiso de estar cada día más cerca de las personas ofreciendo la mejor calidad a precios asequibles y generando valor y empleo en todas las comunidades en las que opera.

Una experiencia más completa

El nuevo establecimiento de Castilla y León ofrecerá a sus clientes una experiencia de compra más rápida, completa, sin salir de la población y sin gastar de más.

Esta nueva apertura supone un paso más en la consolidación del modelo de proximidad de Dia en la región y refleja la apuesta de la compañía por el impulso del empleo y la dinamización de la economía local.

Así, la nueva tienda contará con siete empleados, todos ellos de nueva contratación, reforzando el compromiso de Dia con la generación de puestos de trabajo en los territorios en los que opera.

Además, con el objetivo de estar cada día más cerca de las personas mediante un servicio de calidad al alcance de todos, los vecinos del barrio podrán disfrutar de descuentos del 25% en las secciones de fruta, verdura, panadería y bollería durante el primer mes desde la inauguración del establecimiento.

Asimismo, los clientes de Club Dia podrán disfrutar de un 5% de descuento en todas las compras también durante cuatro semanas, que se acumula en el monedero ‘Wallet’ de la App Dia.

El horario de apertura al público de esta nueva tienda es de lunes a sábado de 9:00 a 21:30, domingos de 9:00 a 20:00 y festivos de 9:00 a 15:00, ofreciendo un amplio horario al abrir todos los días, domingos y festivos incluidos.