Dia abre una nueva tienda en Aranda de Duero con 12 empleados y cerca de 4.900 referencias

Nueva tienda de Dia en Aranda de Duero Dia

Dia ha abierto este jueves una nueva tienda en Aranda de Duero, ubicada en la calle Pizarro, esquina con Diego Laínez.

El establecimiento cuenta con más de 370 metros cuadrados de sala de ventas y cerca de 4.900 referencias entre productos de marca Dia y de los principales fabricantes.

La apertura supone además la creación de 12 puestos de trabajo, todos ellos de nueva contratación.

Con este supermercado, la compañía alcanza los 14 establecimientos en la provincia de Burgos y supera los 200 en Castilla y León.

Dia enmarca esta apertura en su estrategia de reforzar su modelo de proximidad y facilitar la compra diaria a los vecinos de Aranda.

Durante el primer mes habrá descuentos del 25% en fruta, verdura, panadería y bollería.

Los socios de Club Dia tendrán también un 5% de descuento en todas sus compras durante cuatro semanas.

El horario será de lunes a sábado, de 9.00 a 21.30 horas.