La Fundación Eurocaja Rural abre las inscripciones de la Carrera Solidaria contra la ELA

Una edición anterior de la Carrera Solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural Fundación Eurocaja Rural

La Fundación Eurocaja Rural ha abierto las inscripciones de una nueva edición de su ya emblemática Carrera Solidaria contra la ELA, una iniciativa que convierte el deporte en una herramienta de sensibilización, apoyo y esperanza para las personas afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

La cita tendrá lugar el domingo 4 de octubre de 2026 en Toledo, consolidándose como uno de los mayores eventos solidarios promovidos por la entidad.

Bajo el lema 'Contra la ELA, cada paso cuenta', la carrera volverá a reunir a corredores, familias, empresas, instituciones, asociaciones y ciudadanos comprometidos con una causa que necesita del respaldo de toda la sociedad.

Como en anteriores ediciones, la carrera mantendrá su carácter 100% solidario, destinando íntegramente los fondos recaudados a asociaciones que trabajan diariamente para apoyar a las personas afectadas, sus familias y cuidadores, así como para impulsar la investigación y la sensibilización en torno a esta enfermedad neurodegenerativa.

Diez entidades unidas

En esta edición, la recaudación obtenida se destinará a diez asociaciones de diferentes comunidades autónomas que luchan contra la ELA, ampliando el alcance territorial de una iniciativa que busca llegar a más personas y fortalecer la red de apoyo existente en todo el país.

Las entidades beneficiarias serán: Asociación ELA CLM-AdELAnte, adELA Comunidad de Madrid, ELA Castilla y León, adELA Comunidad Valenciana, ELA Región de Murcia, Araela Aragón, canELA Cantabria, VencELA La Rioja, ELA Andalucía y ELA Extremadura.

Una carrera que crece

La Carrera Solidaria contra la ELA de la Fundación Eurocaja Rural ha experimentado un crecimiento constante desde su creación, convirtiéndose en un acontecimiento colectivo capaz de movilizar a miles de personas dentro y fuera de Toledo.

La edición de 2025 marcó un nuevo hito al superar los 5.300 inscritos y alcanzar una recaudación récord de 103.400 euros destinados a la lucha contra la ELA, reflejo del creciente compromiso de la sociedad con esta causa.

La jornada volverá a ofrecer modalidades adaptadas a todos los públicos, con pruebas competitivas de 10 y 5 kilómetros, una marcha solidaria, carreras infantiles por categorías, modalidad virtual y dorsal cero para quienes deseen colaborar con la causa sin participar presencialmente.

Cartel de la Carrera Solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural 2026 Fundación Eurocaja Rural

Todo ello convertirá nuevamente Toledo en un gran punto de encuentro donde deporte y solidaridad avanzarán al mismo ritmo, con la participación de personas de toda España gracias al carácter nacional que la iniciativa ha alcanzado en los últimos años.

Inscripciones ya disponibles

Las inscripciones ya están disponibles en la web https://fundacioneurocajarural.es/ con precios reducidos hasta el 18 de agosto. Las modalidades de 10K, 5K, marcha popular y carrera virtual tendrán un coste inicial de 12 euros, mientras que la inscripción infantil será de 10 euros.

A partir del 19 de agosto y hasta el 30 de septiembre, las tarifas pasarán a ser de 14 euros para las modalidades generales y virtuales, y de 12 euros para las infantiles.

La organización también mantiene la opción de colaborar mediante el Dorsal Cero, hasta el 13 de octubre, para todas aquellas personas que quieran apoyar la causa sin participar en la carrera.

Empresas y entidades

La iniciativa cuenta con el firme apoyo de Eurocaja Rural, entidad impulsora de esta gran movilización solidaria a través de su Fundación, y con el patrocinio de Minsait (Indra), Grupo Eulen, Grupo Unitel y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La carrera vuelve a contar, además, con la colaboración del Ayuntamiento de Toledo, reforzando una alianza entre instituciones y empresas comprometidas con la lucha contra la ELA y el impulso de esta iniciativa solidaria de alcance nacional.

La Carrera Solidaria contra la ELA también ofrece a empresas, clubes deportivos, entidades sociales e instituciones distintas vías para colaborar con esta iniciativa, ya sea mediante aportaciones económicas o apoyando su desarrollo y difusión. Las organizaciones interesadas en sumarse pueden solicitar más información escribiendo a fundacion@eurocajarural.es.

Con esta nueva edición, la Fundación Eurocaja Rural aspira a seguir ampliando el alcance de una iniciativa que ya se ha consolidado como un referente de participación y solidaridad, sumando esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la ELA y fortalecer la labor de las asociaciones que trabajan a su lado cada día.