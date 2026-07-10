La excelencia tiene premio: 20 diplomas para los mejores alumnos en un programa de inmersión en inglés

María Pardo, consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, y el alcalde de Villarino de los Aires, Matías Martín, junto al director de la Fundación Iberdrola España, Ramón Castresana y el delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo han entregado unos diplomas con mucho sentido.

Lo han hecho en Villarino de los Aires. Un total de 20 diplomas a los alumnos participantes en un nuevo curso de inmersión en lengua inglesa organizado por la Fundación Iberdrola España de la mano de la Consejería de Educación.

El objetivo de este programa es ofrecer esta modalidad educativa a los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria de los centros sostenidos con fondos públicos en la comunidad autónoma que hayan destacado por su excelencia académica.

El lugar elegido para el desarrollo de esta iniciativa un año más, que acoge a 40 alumnos, divididos en dos turnos en julio, es la residencia de Iberdrola junto a la central hidroeléctrica de Villarino de los Aires en Salamanca, un espectacular paraje situado a orillas de los ríos Duero y Tormes, lindando con Zamora y Portugal. Además, los docentes realizarán su estancia formativa en dos turnos durante el mes de agosto.

Durante el acto la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, María Pardo, ha destacado que este tipo de experiencias “refuerzan la competencia lingüística en contextos reales, aumentan la confianza del alumnado para comunicarse en inglés y favorecen la movilidad y la empleabilidad futura.

Asimismo, la formación del profesorado contribuye a la mejora metodológica en las aulas y a la difusión de buenas prácticas en la enseñanza de lenguas”.

Por su parte, el director de la Fundación Iberdrola España, Ramón Castresana, ha destacado que “Iberdrola mantiene un firme compromiso con Castilla y León y con el talento de sus jóvenes. Por ello, impulsa la formación y la excelencia académica como pilares para construir una sociedad más preparada y una nueva generación de profesionales capaces de afrontar con éxito los desafíos del futuro, entre ellos la transición energética”.

El curso de inmersión cuenta con profesorado nativo para poder ofrecer un programa intensivo que mejore el nivel de competencia en inglés de los estudiantes de la comunidad y les dote de la confianza necesaria para desenvolverse en las aulas y fuera de ellas. La Consejería de Educación ha realizado la selección en base a sus méritos en la enseñanza de lenguas extranjeras y promoción de la internacionalización, y estos a su vez han elegido al alumnado atendiendo a criterios de excelencia académica, especialmente en inglés.

Desde su puesta en marcha en 2016, el programa ha cosechado una excelente valoración por parte de la comunidad educativa. A lo largo de estos años, ha contado con la participación de 400 alumnos y 168 docentes, consolidándose como una iniciativa de referencia para el fortalecimiento de las competencias comunicativas y el enriquecimiento cultural tanto del alumnado como del profesorado de Castilla y León.

En la edición de 2026, el programa ha contado con la participación de centros educativos de las nueve provincias de Castilla y León, incluyendo institutos y colegios de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. La selección de los participantes se realiza mediante una convocatoria pública abierta cada mes de febrero, a través de la cual cada centro puede presentar la candidatura de dos alumnos titulares y dos suplentes.

Los profesionales del futuro

Estos centros suponen una apuesta de la compañía por la atracción del talento, la tecnología, la I+D y la colaboración con centros tecnológicos como palancas para liderar la transición energética, la recuperación verde de la economía y el empleo y la empleabilidad de jóvenes y profesionales senior en sectores de futuro. El Plan Estratégico de Iberdrola 2023-2025 planea incorporar 12.000 nuevos empleados.

Iberdrola cuenta con el Campus de Innovación y Formación de San Agustín del Guadalix (Madrid) y un nuevo Campus en Muelas del Pan (Zamora), con instalaciones de última generación donde la compañía formará cada año a 1000 trabajadores.

Asimismo, en el marco del compromiso de Iberdrola con la excelencia en la formación, la Fundación Iberdrola España colabora con programas de becas de diversas instituciones como la Comisión Fulbright, en la que cada año se convocan las becas Iberdrola-Fulbright; la Fundación Carolina, que cuenta con un programa para estudiantes mexicanos y brasileños, los programas de inserción sociolaboral Inspira II y Reactiva; y los talleres de restauración del Museo Nacional del Prado y el Museo de Bellas Artes de Bilbao.