Dia impulsa el protagonismo de Castilla y León en su red logística con un centro que abastecerá al norte de España

Imagen de la inauguración del nuevo centro logístico de Dia en Villadangos del Páramo (León). Dia

La inauguración del nuevo centro logístico de Dia en Villadangos del Páramo (León) ha escenificado este viernes, 3 de julio, la firme apuesta de la compañía por Castilla y León y el norte de España dentro de su estrategia para reforzar su sólida y eficiente red de distribución alimentaria.

Así ha quedado constatado durante el acto, en el que han participado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el alcalde de Villadangos del Páramo, Alejandro Barrera García, y el CEO de Dia España, Ricardo Álvarez.

Este nuevo almacén se ha convertido en las segundas instalaciones de Dia más grandes de España, solo después de las de Sevilla. Es el resultado de la estrategia de optimización logística que impulsa la compañía, que ha iniciado un nuevo modelo de centro de distribución.

Tras una inversión cercana a los 60 millones de euros, realizada junto a IBA Capital, gestora de fondos y activos inmobiliarios referente en el mercado nacional y promotor del proyecto, el nuevo centro dará servicio a más de 200 tiendas de Castilla y León y el norte de España.

El proyecto constructivo ha corrido a cargo del Grupo Bertolín, promotor delegado y constructor con 50 años de trayectoria. El centro de Villadangos del Páramo permitirá ofrecer una compra rápida, fácil y asequible a los vecinos de la Comunidad y sus alrededores.

Ricardo Álvarez ha sido el encargado de hacer de anfitrión para mostrar a Mañueco y Barrera las instalaciones y que conocieran in situ las claves del proyecto y el flujo diario que podrá soportar el nuevo centro.

Las instalaciones cuentan con una superficie construida de 64.000 metros cuadrados y ha supuesto la creación de más de 200 nuevos puestos de trabajo en Castilla y León. Aunque hoy ha sido el acto de inauguración, el centro ya ha iniciado su actividad previamente y se espera que esté a pleno rendimiento a lo largo de este mes.

Ricardo Álvarez ha presentado la apertura del centro como un "reflejo de nuestro momento de crecimiento y expansión". En este sentido, ha incidido en que el objetivo con estas instalaciones "optimizar nuestra logística para dar soporte a nuestra red de tiendas en Castilla y León y el norte de España".

También, según ha añadido, pretenden "generar empleo y dinamizar la economía local, así como adaptarnos a las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes".

"Proximidad, vertebración y cercanía"

Por su parte, Mañueco ha destacado la coincidencia de Dia con la Junta de Castilla y León en cuanto a la "proximidad, vertebración territorial y cercanía a las personas" que persigue el plan de la empresa con este nuevo centro logístico.

"Palabras con las que nos sentimos identificados. Estamos muy felices de teneros aquí con nosotros e inaugurar estas instalaciones de tan alto nivel", ha apuntado.

El presidente de la Junta ha agradecido la "apuesta por León y esta Comunidad" y les ha avanzado que han "acertado por confiar en nuestra potencialidad", por eso se ha mostrado convencido de que lograrán "muchísimos éxitos".

Además, ha emplazado a "seguir siendo ambiciosos" en la puesta a disposición empresarial de nuevo suelo industrial "a bajo precio, de alta calidad y con abastecimiento de energías limpias" porque trae "empleo, riqueza y dinamismo".

El CEO de Dia España, Ricardo Álvarez, junto al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, la directora de Logística de Dia España, Inés Vílchez, y la directora de Comunicación y Sostenibilidad de Grupo Dia, Pilar Hermida. Dia

Precisamente, ha destacado la colaboración público-privada para que los territorios "avancen, crezcan y tengan más riqueza".

Por último, el alcalde de Villadangos ha resaltado que la inauguración del almacén es la escenificación de la puesta en marcha de la ampliación del polígono industrial, que convierte al municipio "en el nodo logístico clave para todo el noreste peninsular".

"Y es así gracias al trabajo conjunto de todos los niveles institucionales y el apoyo del gobierno autonómico. Quiero agradecer a Dia su apuesta por Villadangos y su compromiso con la generación de empleo en toda nuestra área de influencia", ha valorado.

Innovación, frescura y sostenibilidad

La apertura del nuevo centro logístico es el resultado del plan de expansión y consolidación de la red logística de Dia. Está enmarcada dentro del Plan Estratégico 2025-2029, 'Creciendo cada día', cuyo objetivo es liderar el mercado de proximidad a través de un crecimiento rentable.

El proyecto de optimización logística de la cadena de distribución alimentaria persigue desarrollar una red con capacidad para abastecer a la red actual y futura de Dia, que en estos momentos cuenta con más de 2.350 tiendas.

Los centros logísticos buscan incrementar la capacidad, priorizando las localizaciones estratégicas que rebajen la distancia a tienda e implementar mejoras tecnológicas para ejecutar procesos más rápidos y precisos respecto a rutas y carga de mercancías.

Las instalaciones de Villadangos del Páramo cuentan con 127 muelles, 61 de entrada y 66 de salida, con una capacidad para más de 25.000 palets que podrán albergar unas 5.000 referencias diferentes de productos.

Imagen exterior de la plataforma logística de Dia en Villadangos del Páramo (León). Dia

Estos podrán ser desde productos de gran consumo como lácteos, bebidas, conservas, legumbres, pastas, limpieza e higiene personal, hasta verduras, huevos, frutas, congelados o carnes frescas.

La compañía pretende mover este año 3 millones de cajas al mes, lo que implica 120.000 al día (3.000 palets/día) en Villadangos del Páramo. El flujo alcanzará los casi 200 camiones diarios en la plataforma, 90 de proveedor y 90 de envíos a tienda.

Para alcanzar estos objetivos, las instalaciones cuentan con tecnología innovadora en la preparación de pedidos, permitiendo aumentar la productividad y la calidad del servicio a la red de tiendas.

El sistema tecnológico, de carácter dual, combina técnicas put-to-light y voice-picking, con la que los trabajadores reciben información por sistemas de voz sobre qué producto y cantidad deben recoger y, por sistemas de luz, a qué tienda irá ese bulto y en qué semi-palet debe ubicarlo.

Todo ello se traduce en una mayor eficiencia en el proceso, favoreciendo la agilidad en la preparación de pedidos de forma simultánea y aumentando la productividad operativa.

Además, el centro logístico dispone de un área de 24.000 metros cuadrados con cámaras de temperatura controlada que van entre los -21ºC y los 12ºC, en función de las necesidades de los productos.

Están distribuidas en zonas de fruta, refrigerado y congelado, pudiendo asegurar de esta manera la máxima frescura y conservación de los alimentos.

El almacén, asimismo, se ha construido siguiendo los estándares del sello BREEAM EXCELLENT y tendrá cámaras frigoríficas sin gases de efecto invernadero, paneles solares, maquinaria de manutención de iones de litio, sistema de ventiladores para confort térmico, zona para la gestión de residuos y preinstalación para cargadores eléctricos de camiones.

Con ello se pretende responder al propósito de avanzar en el cumplimiento de las metas del Plan de Sostenibilidad 2024-2025. De la misma manera, el centro operará bajo el modelo 'Residuo Zero' de Saica Natur, un sello que avala que más del 95% de los residuos son reutilizados, valorizados o reciclados.

Proximidad y valor en Castilla y León

Con esta inauguración, Dia registra un nuevo hito en Castilla y León a través de una apuesta directa por el territorio donde ya cuenta con más de 200 tiendas de proximidad, el 8% de la red de la compañía a nivel nacional.

Bajo su modelo de proximidad, la empresa extiende la cercanía con el cliente gracias también al impulso de su canal online, que da servicio al 70% de los hogares de Castilla y León.

Por provincias, Valladolid es la provincia líder en la Comunidad en cuanto a volumen de tiendas. Le siguen León y Salamanca. Mientras tanto, Dia prevé abrir seis nuevos establecimientos en lo que queda de año, dos de ellos ya inaugurados, en las provincias vallisoletanas y Burgos.

El director regional de Dia en Castilla y León, Carlos Aznar, defiende que el nuevo centro logístico "refuerza nuestra firme apuesta" por la Comunidad, la cual consideran una "región clave" dentro del organigrama territorial.

"Generamos cerca de 2.000 puestos de trabajo y nuestra actividad representa el 0,8% del PIB y el empleo en Castilla y León", ha explicado.

De esta manera, el nuevo almacén es un "ejemplo visible de nuestra ambición de fortalecer nuestra propuesta y responder con agilidad a las nuevas demandas y hábitos de consumo de los castellanos y leoneses".

Con el propósito de potenciar la economía local y la generación de empleo en Castilla y León, Dia promueve el autoempleo y el emprendimiento en las comunidades en las que opera.

Por eso, trabaja mano a mano con empresarios locales para llevar productos de calidad a precios asequibles a través de su red de franquicias. Actualmente, bajo este modelo hay 118 en la Comunidad, generando un total de 600 puestos de trabajo.

Además, para dar respuestas a las demandas concretas de los clientes de Castilla y León, fomentando la presencia de variedades regionales, productos de proximidad y alimentos de temporada, Dia cuenta con más de 100 proveedores locales para disponer de un surtido amplio y variado de productos con la máxima calidad a precios asequibles.

Con todo ello, se consigue que Dia contribuya a generar un impacto total en el empleo en más de 5.000 personas, entre directo, indirecto e inducido, y más de 312 millones de euros para la cadena de valor en la región.