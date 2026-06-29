Gadis anuncia una nueva edición de su concurso de microrrelatos con premios de 100 y 50 euros en cheques

Gadis ha anunciado que ya está en marcha una de las citas culturales más esperadas como es su concurso de microrrelatos, que va a celebrar su séptima edición.

Coincidiendo con el verano, la empresa ha invitado a los participantes a plasmar sus ideas en torno a ‘Los Cambios’ con relatos breves de entre 3 y 100 palabras.

"Nuestro objetivo es celebrar la escritura mediante una iniciativa inclusiva y abierta a la participación de distintas generaciones. Queremos motivar tanto a los jóvenes como a los mayores a explorar su faceta más creativa. Después de seis años de trayectoria, hemos comprobado que hay un enorme talento", explican desde Gadis.

Plazo de inscripción y requisitos

El plazo para enviar las propuestas permanecerá abierto hasta el 16 de agosto. Quienes deseen participar deberán rellenar el formulario disponible en la página web https://www.gadismicrorrelatos.com/.

Los requisitos son muy sencillos: los textos han de ser originales e inéditos, no superar las cien palabras, estar firmados por personas mayores de 14 años y pueden ser escritos tanto en castellano como en gallego.

Inspiración y libertad creativa

A la hora de seleccionar los relatos finalistas, el jurado evaluará criterios como la originalidad, la sensibilidad, la creatividad y la capacidad de síntesis de los autores. Con “Los cambios” como eje central, el enfoque de las historias es totalmente libre: desde vivencias personales o relatos realistas hasta narraciones de corte fantástico o de ficción.

La inspiración puede nacer de esas transformaciones que marcan un antes y un después, de la propia evolución vital o de los giros inesperados que a veces da la rutina.

En la web del concurso se lanzan las siguientes ideas: “La primera hoja que cae en otoño. La primera flor que brota en primavera. El naranja del atardecer cuando los días se empiezan a hacer más largos. El nudo en el estómago de tu primer día de clase. La satisfacción de descubrir una comida nueva. El orgullo de ver a los tuyos consiguiendo lo que quieren. La vida transcurre entre cambios y son estos detalles los que te acaban convirtiendo en quién eres”.

12.000 ejemplares de un libro de microrrelatos

Gadis reunirá las cien obras finalistas en un volumen recopilatorio. Se imprimirán un total de 12.000 ejemplares, que se distribuirán de forma gratuita en los supermercados de Galicia y Castilla y León. Asimismo, el libro contará con una versión digital descargable en la web para dar una mayor visibilidad a los autores elegidos.

Desde el lanzamiento de la primera edición del concurso, la cadena ya ha editado más de 72.000 libros de relatos.

Premios para los ganadores

El jurado seleccionará tres ganadores, cuyos premios consistirán en un libro electrónico para cada uno, además de un cheque de 100 euros para el primer premio y otro por valor de 50 euros para el segundo.

Éxito de participación

A lo largo de su historia, el concurso ha reunido más de 10.000 relatos breves, con un éxito de participación que aumenta cada año. En 2025, participaron 2.585 propuestas de 31 provincias diferentes.

Las temáticas han ido evolucionando en cada edición, desde ‘El destino’ de la primera convocatoria, hasta ‘Los cambios’, de la actual, pasando por ‘Los encuentros’, ‘Los descubrimientos’, ‘Los sueños’, ‘La naturaleza’ y ‘Los inicios’.