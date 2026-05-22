Así es La Collmena, el nuevo playground infantil indoor más alto de España con 17 metros que presenta Vallsur

Vallsur no deja de sorprender. En la mañana de este viernes, 22 de mayo, ha presentado La Collmena, el nuevo playground cubierto del centro comercial. Se trata de un nuevo elemento diferenciador que ha sido diseñado y confeccionado, únicamente para Vallsur.

La presentación oficial de este nuevo playground, completamente indoor más alto de España, ha contado con la participación del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, además de con David Fernández, asset manager de Castellana Properties y Carolina Castro, gerente de Vallsur.

La Collmena llega tras haber realizado un proyecto de transformación del centro comercial que ha conllevado una inversión total de unos 17 millones de euros que han estado enfocados en la modernización y en la ampliación de la oferta comercial y de la mejora de la experiencia del visitante.

La Collmena se posiciona como el playground completamente indoor más alto de España, un nuevo espacio de ocio familiar de cerca de 17 metros de altura que va a abrir sus puertas el próximo mes de junio.

La nueva instalación refuerza la apuesta de Vallsur y de Castellana Properties por el ocio experiencial y por la creación de espacios diferenciales capaces de atraer a nuevos públicos y enriquecer la experiencia de visita al centro comercial.

Presentación de La Collmena en Vallsur (7).jpg

Más allá de un área de juego, La Collmena se posiciona como un entorno experiencial donde los más pequeños pueden explorar, imaginar y socializar en un espacio seguro y creativo. Todo ello mientras las familias disfrutan de una experiencia de visita más completa.

Se une a La Malla

Este elemento se une a otras zonas infantiles como La Malla, una innovadora instalación suspendida en altura formada por redes, túneles y espacios de juego que se ha convertido en uno de los elementos más diferenciales de Vallsur de los últimos años y en un referente del ocio familiar en Castilla y León.

“Vallsur es el resultado de una transformación integral pensada para responder a las nuevas formas de consumo. Hemos apostado por un modelo más experiencial, donde la oferta comercial convive con el ocio y la restauración en un mismo entorno”, ha afirmado David Fernández.

El gran espacio de ocio infantil indoor “es un claro ejemplo de esta visión, ya que nos permite reforzar el vínculo con las familias y consolidar el centro como un punto de encuentro para la ciudad”, ha añadido.

“Es un elemento diferencial nunca antes visto en Castilla y León y único en España. Es la atracción infantil más alta de España con 17 metros de altura que va a estar disponible los próximos días”, ha añadido Fernández.

Desde su adquisición en 2018, Castellana Properties ha desarrollado una estrategia de gestión activa orientada a la transformación del centro, basada en la incorporación de nuevas enseñas, la optimización del mix comercial, la renovación de operadores existentes y la mejora de las áreas comunes, con el objetivo de consolidar Vallsur como uno de los principales polos comerciales y de ocio de Valladolid.

La renovación realizada en los últimos años en el centro se ha enfocado principalmente en la planta primera del centro comercial y ha permitido incorporar 19 nuevas marcas al centro comercial, reforzando así el posicionamiento de Vallsur como uno de los principales espacios comerciales y de ocio de Valladolid.

Se ha trabajado en traer a Vallsur conceptos diferenciadores tanto de moda como de ocio y restauración. Por un lado, se desarrolló una nueva propuesta de restauración, ocio y experiencia bajo el concepto de ‘La Chismería’, con más de 10 nuevos establecimientos de restauración y con una nueva bolera Ozone, reconocida internacionalmente en los Bowling Center Architecture and Design Awards por su diseño y experiencia innovadora.

Por otro, se ha reforzado la oferta de moda del centro con conceptos diferenciales como el outlet de Álvaro Moreno más grande de España y único de este formato en Castilla y León, o marcas como Fifty Factory o RKS, entre otras enseñas de moda. También, han llegado marcas como Normal, Pause&Play, Ale Hop o La Casa del Libro para completar la oferta del centro. Además, en los próximos meses el centro seguirá con nuevas incorporaciones, entre ellas la futura apertura de Fitness Park.

Visitas y empleo

Los resultados del centro comercial reflejan también el impacto positivo de esta transformación.

Vallsur finalizó 2025 con más de 6 millones de visitas, la cifra más alta desde que Castellana Properties adquirió el activo en 2018. Además, durante los primeros meses de 2026 (de enero hasta abril de 2026), tanto las afluencias como las ventas registran un crecimiento superior al 3% respecto al mismo periodo del año anterior, consolidando la evolución positiva del centro comercial.

Carolina Castro, Gerente de Vallsur, comentaba que “la transformación que ha vivido Vallsur en los últimos años ha permitido posicionar el centro comercial como un espacio mucho más dinámico, moderno y conectado con Valladolid”.

“Hoy Vallsur es mucho más que un lugar de compras: es un punto de encuentro para familias, jóvenes y visitantes, donde además de comercio también ocurren actividades culturales, ocio y experiencias para todos los públicos. La Collmena representa perfectamente esta evolución y nuestra apuesta por seguir ofreciendo propuestas diferenciales que enriquezcan la experiencia de quienes visitan Vallsur cada día”, ha afirmado la gerente.

De igual forma, este proyecto de reforma ha contribuido a la creación de 179 empleos directos asociados a las nuevas aperturas y operadores incorporados. Actualmente, Vallsur genera cerca de 800 empleos directos y alrededor de 120 indirectos vinculados a su actividad.

Presentación de La Collmena en Vallsur

“Estamos de enhorabuena”

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado que “Vallsur y Valladolid están de enhorabuena” y ha puesto en valor el trabajo de “renovación” que ha llevado a cabo el centro comercial en los últimos años.

“Vallsur es un establecimiento que da respuesta a las necesidades de los niños. En el mes de junio, previsiblemente, estará abierta La Collmena que hará las delicias de los más pequeños”, ha añadido.

Un día único para el centro comercial Vallsur.