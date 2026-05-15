Gotion recibe 92 millones en ayudas del Gobierno para sus dos grandes proyectos en Valladolid

El Ministerio de Industria y Turismo ha adjudicado, de forma provisional en una resolución de 12 de mayo de 2026, unas ayudas que ascienden a los 92.003.488 euros para el gigante asiático Gotion High-Tech, en dos subvenciones que respaldan la construcción de dos grandes proyectos en Valladolid.

El ministerio ha publicado el listado de solicitudes estimadas provisionalmente para proyectos de producción de baterías y pilas de combustible de hidrógeno dentro del Perte-Vec y en la convocatoria del año 2026.

Una resolución que detalla la distribución de la ayuda para dos iniciativas en tierras vallisoletanas.

La primera de ellas destinada a una nueva planta industrial de reciclaje avanzado de baterías de vehículos eléctricos para la recuperación de black mass en Castilla y León en la ciudad del Pisuerga.

El presupuesto financiable para este primer proyecto es de 411.532.547, 00 euros y la subvención propuesta es de 82.306.509,00 euros por el Ministerio de Industria y Turismo.

La segunda es la nueva planta de fabricación de cátodos para baterías de vehículos eléctricos en Castilla y León que también se ubicará en Valladolid. El presupuesto financiable es de 532.824.154,00 euros y la subvención propuesta asciende a los 9.696.979,00.

Por tanto, de forma provisional, las ayudas concedidas por el ministerio ascienden a los 92.003.488 euros.

Resolución Provisional del Perte Vec del Ministerio de Industria.

Gotion y Valladolid

Gotion High-Tech, accionista de la marca eslovaca InoBat, absorbía el proyecto de la gigafactoria de baterías en Valladolid y planificaba una instalación superior a la inicialmente prevista.

Con este movimiento, asumía el control, integrando el proyecto de InoBat en su propio plan de expansión más ambicioso.

Cabe recordar que InoBat renunció formalmente a una ayuda de 54 millones de euros del Perte VEC, cediendo el terreno a la nueva planificación de Gotion.

El gigante chino avanzaba planes para establecer este gran proyecto de baterías en Valladolid que el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, calificaba de forma positiva.

Gotion pasa por ser uno de los mayores fabricantes de baterías del mundo y busca fortalecer su presencia en Europa a través de este movimiento.

Un paso más para la llegada de la marca a Valladolid y que la ciudad del Pisuerga se convierta en un referente y punto estratégico para fabricar estas baterías en España con el respaldo de la marca china.