Gadis lanza en Castilla y León su programa de Mayo Solidario, la acción que ayuda a más de 100.000 personas vulnerables

Gadis ha lanzado ya una de sus campañas sociales más emblemáticas, la de Mayo Solidario. Una iniciativa a la que se suman los supermercados de la cadena de distribución alimentaria en Castilla y León y que pretende transformar la realidad de los hogares en situación de vulnerabilidad.

En su decimocuarta edición, los 204 puntos de venta de Gadis en Castilla y León y Galicia pondrán en marcha esta iniciativa hasta el próximo 31 de mayo que consiste en la donación de alimentos no perecederos en los espacios destinados a este fin en los supermercados o aportes económicos a la hora de pasar por caja.

Durante las ediciones anteriores, la acción solidaria ha logrado recaudar ya cerca de 1,8 millones de kilos de alimentos y más de 292.000 euros. Mayo Solidario es la iniciativa que abandera la acción social del programa de Responsabilidad Social Corporativa de Gadis.

Esta estrategia celebra más de 2.400 acciones al año, de las que cerca del 30% corresponden al ámbito de la solidaridad. Con esta campaña, Gadis quiere reforzar su apoyo a los bancos de alimentos de Castilla y León y Galicia, con los que colabora todo el año.

Los bancos de alimentos encargados de gestionar la ayuda que se recaude serán los de Ávila, León, Ponferrada, Palencia, Segovia, Valladolid, Salamanca y Zamora, además de los de A Coruña, Lugo, Ourense y Vigo.

La ayuda será recaudada entre las 800 asociaciones a las que los bancos de alimentos prestan asistencia. Unos colectivos que llegan, al mismo tiempo, a más de 10.000 personas desfavorecidas.

De manera previa, Gadis quiere agradecer a sus clientes la solidaridad que muestran ante este tipo de acciones, además del compromiso del equipo humano de los puntos de venta para que el programa sea un éxito.

De la misma forma, destaca la presencia de los voluntarios en los supermercados y han hecho un llamamiento para contar con más colaboradores.

En Castilla y León, serán un total de 47 puntos de venta los que participarán en la campaña. De la provincia de Valladolid habrá hasta 22 tiendas, de las que 17 se sitúan en la ciudad, una en Íscar, otra en Laguna, tres en Medina del Campo y una última en Tudela de Duero.

En León habrá nueve, que se dividen en un establecimiento en la ciudad, Astorga, Villablino, Valencia de Don Juan y Bembibre. En Ponferrada participarán cuatro establecimientos.

Salamanca, por su parte, contará con cinco tiendas que colaboren en la iniciativa en la ciudad y una en Santa Marta de Tormes. Palencia tendrá tres establecimientos en la ciudad y Ávila dos. La provincia de Zamora tres, en la ciudad, Benavente y Toro, mientras que en Segovia una en la capital.