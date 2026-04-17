Tiendas accesibles y amigables para personas mayores: Vegalsa-Eroski implanta su modelo inclusivo en Castilla y León

Imagen del taller inmersivo impartido por Cruz Roja en Ponferrada para implantar el modelo inclusivo de Vegalsa-Eroski con las personas mayores

Supermercados accesibles y amigables para personas mayores. Una atención libre de edadismo y tiendas cercanas con sus clientes. Este es el modelo inclusivo de Vegalsa-Eroski que ya ha comenzado a impulsar con su implantación en los 14 locales Autoservicios Familia que hay en Castilla y León y que da continuidad al programa.

La cadena de distribución alimentaria gallega ha reforzado así su estrategia a favor de las personas mayores a través de unas jornadas de sensibilización de los equipos de tiendas basadas en el 'Decálogo de Buenas Prácticas de Atención a las Personas Mayores', junto a Cruz Roja.

El programa llega a Castilla y León tras su exitosa implantación el pasado año en los 92 Eroski Center y 54 Autoservicios Familia de Galicia. El taller impartido por Cruz Roja se celebró este pasado jueves en el Autoservicios Familia de La Máquina, en Ponferrada.

Vegalsa-Eroski y Cruz Roja impartieron el curso de buenas prácticas este pasado jueves en Ponferrada

Vegalsa-Eroski está llevando a cabo estas sesiones en todos los territorios en los que Autoservicios Familia tiene presencia, que además de en Castilla y León y Galicia también hay en Asturias, impactando en 79 tiendas de este formato.

"Trabajamos continuamente para que nuestras tiendas Autoservicios Familia sean accesibles, cercanas e inclusivas", apunta la representante del área de Cliente de Vegalsa-Eroski, Marta Santos.

En este sentido, resalta que estos talleres logran "fortalecer la atención a clientes de 65 años o más, acompañados de Cruz Roja, una entidad que conoce profundamente las necesidades del colectivo".

Un camino compartido entre Vegalsa-Eroski y la organización que nace de un estudio de la Cátedra Cruz Roja de la Universidad de Santiago de Compostela, en el que se observó "la necesidad de formar a los equipos de tienda desde la experiencia directa para promover una atención libre de edadismo".

Así lo traslada la responsable de proyectos de la Unidad de Innovación de Cruz Roja en Galicia, Trini de Lorenzo Otero, quien añade que de esta forma también se contribuye a "impulsar supermercados accesibles y amigables para las personas mayores y, por tanto, una sociedad más inclusiva".

Experiencia inmersiva

Durante los talleres formativos, los trabajadores participantes han tenido la oportunidad de ponerse en la piel de las personas mayores mediante un traje adaptado que ha sido facilitado por Cruz Roja.

Han podido sentir las principales patologías asociadas al proceso de envejecimiento, como pueden ser las principales patologías asociadas al proceso de ir sumando edad, como la pérdida de movilidad y la reducción de la agudeza sensorial. Hasta otras más concretas como la hemiparesia o la EPOC, entre otras.

Ataviados con el traje, han realizado una compra completa, visitando las diferentes secciones como la panadería, la frutería o la pescadería. Esto les ha permitido comprobar de primera mano la influencia de estas patologías en una actividad tan cotidiana como el ir a comprar a un supermercado.

Unas formaciones en las que el personal "debe enfrentarse a tareas aparentemente simples -agacharse a coger una garrafa de agua o consultar un precio o una fecha de caducidad, también abrir el monedero para pagar- y descubre que el tiempo necesario para cada acción aumenta", precisa Trini de Lorenzo Otero.

Una circunstancia que puede influir "en la experiencia de compra de los clientes y generar ansiedad". Esta metodología a través de una experiencia de compra inmersiva permite a los trabajadores ponerse en la piel de los clientes, llegando a comprender mejor cómo son sus hándicaps y permitiendo una mayor comprensión ante los distintos gestos.

"Les ha permitido tomar conciencia de las situaciones que enfrentan los clientes en su día a día", apunta Marta Santos. El resultado son mejores formas de atender, pero también refuerza el compromiso de Vegalsa-Eroski de ofrecer un servicio más empático y adaptado a sus necesidades.

La importancia de las buenas prácticas

La semilla de la iniciativa parte del año 2023, cuando la cadena de distribución y la Cátedra de Cruz Roja USC unieron sus fuerzas para impulsar el estudio 'El supermercado de proximidad. La experiencia de compra de las personas mayores en Galicia'.

El informe valoró la experiencia de compra de las personas que tenían 60 años o más, la atención realizada desde los supermercados de proximidad y la accesibilidad de estos.

Los resultados arrojaron aspectos muy valorados por el colectivo como la importancia de la ergonomía, la accesibilidad y la atención personalizada. Descubrió a su vez barreras frecuentes y se presentaron recomendaciones para mejorar el trato y la usabilidad en las tiendas.

Todo ello hizo surgir el 'Decálogo de Buenas Prácticas de Atención a Personas Mayores', donde se subraya la necesidad de generar un ambiente seguro y de confianza en las tiendas para este colectivo, de ayudarles si se desorientan, usando en todo momento una comunicación amigable y clara, llegando a contactar con sus familiares si fuese necesario.

Dicha guía también recuerda la importancia de no generalizar, pues no todas las personas mayores padecen una enfermedad o tienen achaques. Propone evitar el paternalismo, no criticar, respetar las opiniones y costumbres y ofrecer ayudas y consejos.

De esta manera, permite al colectivo que decida por sí mismo, protagonizando los trabajadores una escucha activa y explicar las situaciones de distinta forma, en caso de que los clientes no lo entiendan.