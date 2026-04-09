Caja Rural de Soria encesta de tres y vuelve a mostrar su compromiso con el impulso del baloncesto

Firma de la renovación del acuerdo entre Caja Rural de Soria y el Club Soria Baloncesto. Fotografía: Caja Rural de Soria.

Caja Rural de Soria y el Club Soria Baloncesto han renovado su acuerdo de colaboración que llevan manteniendo desde hace varios años.

Dicha renovación ha sido firmada por el presidente de la entidad, Carlos Martínez Izquierdo, y el presidente del club, Rodrigo Gómez.

Con esta firma, Caja Rural de Soria vuelve a poner de manifiesto “su respaldo al impulso del baloncesto en la provincia”, han afirmado.

Este tipo de colaboraciones se enmarcan, además, en la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de la entidad y desde la que refuerza su implicación con el deporte, la cultura, la salud y con el bienestar de la sociedad soriana.

Para Caja Rural de Soria, el apoyo a las entidades deportivas forma parte de una visión que trasciende la actividad financiera, al entender que estas iniciativas generan favorecen el desarrollo personal y deportivas de sus integrantes.