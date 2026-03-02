Vuelve Empuéblate, de la Fundación Eurocaja Rural: el foro que busca las soluciones frente a la despoblación

Un año más, la Fundación Eurocaja Rural ha lanzado una nueva edición de Empuéblate, el foro de referencia nacional que busca soluciones frente al desafío de la despoblación. Sus conclusiones pueden ser de especial importancia para territorios fuertemente azotados por esta problemática, como es el caso de Castilla y León.

Por primera vez, el evento se celebrará en una edición especial en Logroño (La Rioja). Será este próximo 4 de marzo y para su organización se ha contado con la colaboración de Next Educación, el Gobierno de La Rioja y la Federación Riojana de Municipios.

En concreto, el lugar escogido para celebrar Empuéblate ha sido el Riojaforum y el presentador será el periodista Manuel Campo Vidal. El foro servirá para reunir iniciativas públicas y privadas que impulsan proyectos de vida en la denominada como España menos poblada o España vaciada.

Empuéblate surgió como una iniciativa de foro de entidades y colectivos que impulsan proyectos de vida rural y que ha llegado a convertirse en un encuentro referente para analizar, debatir y proyectar soluciones eficientes contra la despoblación en España.

El evento empezará a las 10:00 horas con la bienvenida institucional y seguirá con mesas redondas y ponencias en las que participarán responsables de administraciones públicas, directivos empresariales y emprendedores relacionados con el desarrollo rural, ofreciendo una visión integral del reto demográfico desde distintas perspectivas.

El encargado de dar la bienvenida será el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, que tratará la importancia de atender las necesidades de los núcleos rurales y el modelo de negocio que define a la entidad financiera, apostando por la atención personalizada y la cercanía con independencia del lugar de residencia.

Seguidamente intervendrá el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación de La Rioja, Daniel Osés, que impartirá una ponencia bajo el nombre 'Una mirada al futuro'.

Tras él, le llegará el turno al director de la División de Negocios de Eurocaja Rural, Enrique Muñoz, que ofrecerá detalles de cómo combate Eurocaja Rural la despoblación en la ponencia llamada 'La única solución realista contra la exclusión financiera'.

Bajo el título de 'El papel dinamizador de los ayuntamientos', llegará el turno para el presidente de la Federación Riojana de Municipios, Jorge Loyo, la alcaldesa de Villar de Torre, Lucía Fernández; y la alcaldesa de Anguiano, Gemma López, que desvelarán sus proyectos impulsados en las administraciones locales.

A la mirada de las instituciones públicas se le sumará la visión de los emprendedores, grupos y agentes de desarrollo rural, que compartirán sus proyectos y diversas iniciativas. En esta mesa de 'Proyectos de vida rural' participarán el cofundador y CEO de EspectralGeo, Carlos Tarragona; la gerente de la ADR La Rioja Oriental y gestora de la Ruta del Vino de Rioja Oriental, Esther Rubio; el gerente de la Asociación Desarrollo de La Rioja Alta, Alfonso Maestro; y la enóloga y propietaria de la Bodega Villarroya, Ana Pérez.

El foro será clausurado por el presidente de la Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, y el secretario para el Reto Demográfico del Gobierno central, Franscec Boya.