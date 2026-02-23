Caja Rural de Zamora destina 10.000 € para crear nuevos huertos terapéuticos contra el autismo: “No tiene precio”

De izquierda a derecha: Paloma Villa, directora de zona en Valladolid, por parte de Caja Rural, Inmaculada Cernuda García, vicepresidenta de Autismo Valladolid, Narciso Prieto Martín, responsable de la Fundación Caja Rural de Zamora y director de Comunicación y Relaciones Institucionales y Clara Torrellas, la directora general, de Autismo Valladolid en la presentación del convenio de colaboración.

La Fundación Caja Rural de Zamora y Autismo Valladolid han firmado, en la mañana de este lunes, 23 de febrero, un acuerdo de colaboración con el fin de impulsar la inclusión social.

10.000 euros que van a ir destinados al proyecto ‘Espacios para crecer: patios y huertos terapéuticos para personas con TEA’, con el fin de “mejorar la motricidad, la integración social” y muchos aspectos más de personas que padecen la enfermedad y también el bienestar de sus familias.

En la firma del convenio de colaboración han estado presentes Narciso Prieto Martín, responsable de la Fundación Caja Rural de Zamora y director de Comunicación y Relaciones Institucionales, junto a Paloma Villa, directora de zona en Valladolid, por parte de Caja Rural.

E Inmaculada Cernuda García, vicepresidenta de Autismo Valladolid y también Clara Torrellas, la directora general, que han cubierto la ausencia de Concepción Galván, que no ha podido asistir por enfermedad.

“Seguimos caminando juntos”

“Seguimos caminando juntos. Hoy presentamos un convenio de colaboración con Autismo Valladolid, un auténtico estandarte del tercer sector que pone todo el cariño y la profesionalidad para ayudar a estas personas”, ha asegurado el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural.

Narciso Prieto Martín se ha mostrado sumamente satisfecho a la hora de apoyar este proyecto y ha afirmado que están “eternamente agradecidos” a la labor que desempeña dicha asociación.

“No tiene precio. No hay dinero que pague lo que hacéis. Sin vosotros no sería posible. Es un colectivo de grandes profesionales. Este convenio es nuestro pequeño grano de arena para su labor”, ha añadido Prieto Martín.

Todo para acabar con un “siempre intentamos estar y echar una mano, para poner a las personas en el centro de lo que hacemos”.

“Es un placer presentar este acuerdo y estar a vuestro lado”, han finalizado desde Caja Rural de Zamora.

10.000 euros para un proyecto único

Inmaculada Cernuda García, la vicepresidenta de Autismo Valladolid, ha dado las gracias a la caja, asegurando que, en la actualidad, hay 500 personas afectadas en la provincia por autismo.

“Va a darse un crecimiento exponencial en los próximos años. Por eso trabajamos con y por las familias. Agradecemos a Caja Rural de Zamora los 10.000 euros para el impulso del proyecto que lleva el nombre de ‘Espacios para crecer, patios y huertos terapéuticos para personas con TEA”, ha explicado la vicepresidenta de Autismo Valladolid.

Un proyecto que se espera que esté “listo para Semana Santa” en los distintos espacios de la asociación como pueden ser el Centro de Día, la residencia, los edificios y el colegio con el que cuentan.

“Estamos adecuando los patios y los huertos para mejorar la motricidad, y la vida de las personas con TEA. 300 personas se podrán beneficiar de ello”, ha finalizado Inmaculada Cernuda García.

Un proyecto de quilates con el sello de Autismo Valladolid y el apoyo de Caja Rural de Zamora.