Veolia desarrolla en la ecofactoría de Palencia el proyecto Endorse: de residuos a materias primas de alta calidad

Veolia en Castilla y León va a desarrollar, en la ecofactoría de Palencia, el proyecto Endorse, una iniciativa que diseñará e implementará una estrategia transnacional para la recuperación de sales de fósforo a partir de las aguas residuales promoviendo su valorización como fertilizantes.

Una vez más la planta palentina acoge el piloto de un proyecto europeo/transnacional que aborda la economía circular, convirtiendo a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en todo un referente en Castilla y León.

A través de Endorse, Veolia mantiene su estrategia en la creación de cadena de valor verdaderamente circulares en la que los residuos se transforman en materias primas de alta calidad, promoviendo sistemas de producción y consumo más eficientes y reduciendo el uso de materias primas y energía.

Para la compañía, esta iniciativa sirve para potenciar sus soluciones de descarbonización y economía circular, en tanto que las áreas de trabajo del grupo incluyen desde plantas de biomasa y sistemas geotérmicos hasta tratamiento especializado de residuos industriales y valorización energética.

El proyecto Endorse, cofinanciado por el Programa Interreg Sudoe a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), reúne a un total de ocho entidades de España, Portugal y Francia. Además de Veolia, participan Cetaqua-Centro Tecnológico del Agua -perteneciente también Veolia-; la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León; el Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente de la Región de Murcia (CETENMA); el Instituto Politécnico de Bragança (CIMO); ACUSHLA, Fertil'Innov Environnement y la Chambre interdépartementale d'agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres.

El proyecto dispone de un presupuesto total de 1.739.900 euros, cofinanciado en un 75% por el Fondo FEDER, a través del programa Interreg SUDOE, y tendrá una duración de tres años (2025-2028).

Economía Circular

El proyecto Endorse no es el único que se desarrolla en la ciudad de Palencia. En este sentido, la apuesta de Veolia por la economía circular en Castilla y León ya se ha podido ver con anterioridad en la ecofactoría palentina, una instalación que, gracias al compromiso de Veolia y del Ayuntamiento de la ciudad, ha evolucionado hasta convertirse en un referente de sostenibilidad y eficiencia energética.

De hecho, la planta ya ha alcanzado un nivel de autosuficiencia energética superior al 80 por ciento, apoyándose en la generación de energía eléctrica a través del biogás producido en la depuración, así como en una importante inversión en instalación de placas solares fotovoltaicas que se complementan con la adquisición de un nuevo motogenerador de mayor potencia que permitirá llegar al 100 por cien de autoconsumo del biogás obtenido en el proceso.

La apuesta de Veolia por la economía circular en Castilla y León refleja su firme compromiso con la construcción de un futuro más sostenible para la comunidad. Este modelo no solo representa una transformación en la gestión de recursos y residuos, sino que supone un impacto directo y tangible en el entorno más cercano: la creación de empleo verde, la reducción de la huella de carbono, la mejora de la calidad ambiental y el impulso de una economía local más resiliente y responsable.