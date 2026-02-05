Un euro para salvar vidas en los supermercados Gadis: han recaudado 80.000 € en cuatro años por una gran causa

Imagen del cartel de La compra de tu vida en un supermercado de Gadis. Fotografía: Gadis.

Gadis ha informado de que vuelve a participar en la campaña solidaria que lleva el nombre ‘La compra de tu vida’. Es el quinto año consecutivo que respalda dicha iniciativa que parte de la Asociación Española Contra el Cáncer.

El objetivo pasa por conseguir fondos para financiar proyectos de investigación científica y facilitar la asistencia integral de los pacientes y de su entorno familiar.

Una campaña que se va a poner en marcha este viernes, 6 de febrero, y que va a estar activa hasta el 15 de febrero en todos los Gadis de Castilla y León. La forma de participar es la donación económica a partir de un euro al pasar por caja.

Desde Gadis agradecen de antemano la solidaridad de sus clientes, que siempre se vuelcan con esta acción que se desarrolla al hilo del Día Mundial contra el Cáncer. Así, su generosidad ha permitido entregar a la AECC cerca de 80.000 € en las últimas cuatro ediciones.

Además de recaudar fondos, esta iniciativa contribuye a aumentar la sensibilización social sobre la prevención y a subrayar la importancia de avanzar en los estudios científicos, fortalecer la asistencia sanitaria y mejorar el bienestar de los pacientes a través de una atención integral.

Gadis y sus alianzas estratégicas con el tercer sector

El compromiso de Gadis con las personas se refleja en su programa de Responsabilidad Social Corporativa, en el que prioriza alianzas estratégicas con organizaciones del tercer sector que trabajan de forma integral en el ámbito de la salud.

Además del apoyo a diferentes iniciativas que la AECC desarrolla a lo largo del año, la cadena de supermercados también colabora con asociaciones como Asotrame (Asociación Galega de Afectados por Transplantes Medulares e Enfermidades Oncohematolóxicas) o la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia (ASANOG). Estas colaboraciones se centran en tres ejes: visibilización de la enfermedad, fomento de la prevención y financiación de la investigación científica.