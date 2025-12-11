Postales que tocan el corazón: la Navidad en los pueblos inspira a los ganadores del certamen de Fundación Eurocaja Rural

Fundación Eurocaja Rural ha dado a conocer a los premiados de la nueva edición del certamen de postales y belenes "Tiempo de Navidad", una iniciativa consolidada que cada año impulsa la creatividad, la expresión emocional y el talento de los alumnos de Centros de Educación Especial, Centros de Día y Centros Ocupacionales para personas con discapacidad.

En esta edición, marcada por un fuerte arraigo a las tradiciones navideñas en los pueblos, el certamen ha contado con una participación de 947 personas de 21 centros procedentes de diferentes comunidades autónomas.

Los participantes han plasmado escenas costumbristas, paisajes invernales, belenes tradicionales y recuerdos familiares que ponen en valor la riqueza cultural del entorno rural.

Ganadores certamen 2025

En la Categoría 'postales navideñas' han ganado Clara Villar Valverde - Centro de Educación Especial Ponce de León (Tomelloso), Ehimy Heidi Medina - Centro Ocupacional APANAS (Fuensalida) y Jesús Revilla Maté - Asociación APACID (Burgos).

El premio consiste en una tablet, para las tres personas cuyos dibujos han sido los más votados.

También se ha llevado un galardón el Centro de Educación Especial BIOS (Talavera de la Reina), en un premio consistente en un lote de material de dibujo, valorado en quinientos euros (500 euros), para el Centro cuyos dibujos han recibido más votos en total.

En la categoría 'belenes' ha triunfado el Centro de Educación Especial AENILCE (Madrid). Un belén elaborado con legumbres por alumnos con discapacidad y sus familias. El premio consiste en un lote de material de manualidades, valorado en ochocientos euros (800 euros) para el Centro cuyo belén ha obtenido el mayor número de votos.

Una iniciativa que impulsa inclusión, creatividad y participación

"Tiempo de Navidad" es un proyecto concebido para ofrecer a los participantes un espacio de expresión libre y personal, fomentando su integración social y reconociendo sus capacidades artísticas. El certamen se ha convertido en un referente para centros y familias, que encuentran en él una motivación adicional para trabajar habilidades creativas y emocionales a través del arte.

Las obras galardonadas se convertirán en la imagen con la que Fundación Eurocaja Rural felicitará las fiestas navideñas, reflejando su compromiso con los colectivos más vulnerables y su apuesta por un desarrollo inclusivo.

Fundación Eurocaja Rural agradece la implicación y entusiasmo de todos los participantes, así como la calidad de los trabajos presentados, reafirmando la importancia de seguir impulsando la creatividad y la inclusión en el ámbito social y educativo.