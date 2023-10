Los trabajadores de una empresa de Palencia exigen la intervención de la Consejería de Industria tras seis meses sin cobrar

Los representantes de los trabajadores de la empresa Talleres Estaca SL, ubicada en Palencia, exigen a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo que se implique para buscar una solución al inminente cierre de esta empresa y el impago de las nóminas de los nueve trabajadores que quedan en plantilla.

Una situación "que no ha sorprendido a nadie porque esto lo veíamos venir", asegura el delegado sindical de la empresa, Francisco Molina, quien añade que "la empresa no nos está dando información alguna sobre nada y nos dice que no nos va a pagar un duro, que nos vayamos a Fogasa".

Talleres Estaca SL, dedicada a la fabricación de maquinaria y transporte para productos sólidos, "lleva más de diez años" recortando plantilla y con "retrasos en el pago de las nóminas". Pero fue en junio de este año cuando los retrasos se convirtieron en impagos.

De los 15 trabajadores que formaban la plantilla hace 15 años, ahora "sólo quedamos seis, de los cuales cinco están de baja por depresión", informa Molina.

Los trabajadores dan por hecho que la empresa, que en su día ha contado con clientes como Siro o Agropal, anuncie próximamente su cierre, "aunque aún no sabemos nada".

Una situación tensa que se ha traducido en que "ya no hay nadie en la fábrica porque no hay nada que hacer, así que le pedimos al responsable que si por lo menos podíamos irnos a casa, así que nos han dado las vacaciones", añade.

Sandra Vega, de UGT-FICA, ha lamentado que el director general de Trabajo "no esté ya aquí dando soluciones para no tener que acudir a Fogasa" para no retrasar aún más el pago de las nóminas a estos trabajadores.

Un comportamiento, el de esta empresa, que Vega tacha de "caciquismo" e instan a Talleres Estaca a que "cierren si tienen que cerrar pero respetando los derechos de los trabajadores".

Por su parte, Molina se pregunta "dónde está el dinero que la empresa ha ganado en estos 26 años porque nunca han invertido en maquinaria nueva y cuando había una baja o un trabajador se marchaba a otra empresa, no se reemplazaba por un nuevo empleado".

La situación ha llevado a tres de estos trabajadores a presentar sus respectivas denuncias ante el Juzgado, "pero todos sabemos que esto va a un año vista", lamenta el delegado sindical, quien ha anunciado, además, que "iremos todos por la vía judicial para recuperar nuestras nóminas y cobrar las indemnizaciones".

Sigue los temas que te interesan