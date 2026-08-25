Los cerealistas piden a la Junta 150 millones en ayudas: "Nos cuesta de media 160.000 euros cultivar e ingresamos 120.000"

Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, Asaja, Alianza UPA-COAG y UCCL, convocan una rueda de prensa con motivo de la concentración prevista frente a la Consejería de la Presidencia el próximo jueves 27 de agosto. Ical

"El sector está herido de muerte". Una nueva campaña, y ya van cuatro, los cerealistas de Castilla y León han registrado pérdidas que ascienden hasta los 300 millones de euros, principalmente por los altos costes de producción y los bajos precios en origen.

Con este contexto, Asaja, UPA, COAG y UCCL, en unidad de acción, han convocado una movilización este jueves, 27 de agosto, a partir de las 11:00 horas ante la sede de Presidencia de la Junta de Castilla y León para reclamar, como principal medida y "más urgente", la puesta en marcha de 150 millones de euros en ayudas directas.

Esta cuantía, junto a la de otros 150 millones ya anunciados por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, permitirían cubrir el déficit que han registrado los cerealistas en esta campaña que está a punto de finalizar.

Precisamente, el paquete de ayudas que reclaman a la Junta es uno similar, ya no solo en cuantía, sino también en formato, al dispuesto por el Ejecutivo central.

Así lo han trasladado los presidentes autonómicos de las cuatro organizaciones agrarias profesionales (OPAs), en una rueda de prensa celebrada este martes en Valladolid: Donaciano Dujo (Asaja), Aurelio González (UPA), Lorenzo Rivera (COAG) y Jesús Manuel González (UCCL).

La situación, en datos

Ha sido Dujo el encargado de exponer la situación que atraviesan los cerca de 60.000 agricultores de Castilla y León, que en mayor o menor medida dependen de los cultivos cerealistas.

El dirigente de Asaja Castilla y León ha avanzado que la cosecha de este 2026 ha sido "mala", primero porque había menos superficie sembrada, con un descenso del 20% con respecto a la campaña anterior.

En datos absolutos, esto se traduce en 1,5 millones de hectáreas sembradas con cereal frente a los 1,8 millones del ejercicio de 2025. Aunque se parte de un año en el que la cosecha fue excepcional en números, Dujo ha achacado este descenso principalmente a los "elevadísimos costes de producción y los bajos precios".

Precisamente, ha explicado que un agricultor medio de cereales, con una explotación de unas 200 hectáreas, el coste que le supone cultivar es de algo más de 160.000 euros, mientras que tras recoger 620.000 kilogramos de producción tiene unos ingresos de unos 120.000 euros.

"Ese agricultor ha perdido este año casi 40.000 euros trabajando", ha denunciado el presidente de Asaja en Castilla y León.

Está previsto que el valor de la cosecha de cereal este año en Castilla y León llegue a unos 980 millones de euros, pero, sin embargo, los costes alcancen los 1.300 millones.

Es con estos datos con los que ha explicado los 300 millones de euros en pérdidas de esta campaña, que estarán cubiertos al 50% con las ayudas del Gobierno, a falta de otros 150 millones que son los que reclaman al Ejecutivo autonómico.

De las guerras a la especulación

Para entender los altos costes y los bajos precios en origen, las OPAs han explicado que se debe principalmente a las guerras de Rusia y Ucrania y la de Irán con Estados Unidos e Israel, pero también a movimientos especulativos de grandes fondos de inversión y terratenientes que aprovechan el contexto geopolítico internacional.

Todo ello está provocando un "encarecimiento desproporcionado" de los fertilizantes y el gasoil, que disparan los costes de producción. "Los fertilizantes han subido 100 euros la tonelada y el gasoil está ya en 1,5 euros el litro. Con estas condiciones no se puede sembrar", ha incidido Dujo.

También han denunciado la entrada masiva de cereal importado, especialmente desde Ucrania, donde la "gran mayoría son grandes corporaciones, en manos de oligarcas, que tienen más de seis millones de hectáreas del país controladas".

Así lo ha expuesto Lorenzo Rivera, de COAG, quien ha denunciado que en Castilla y León "estamos de pagafantas". "Si no acabamos con esto, difícilmente vamos a arreglar un precio digno para el cereal", ha añadido.

Por eso, las cuatro OPAs también coinciden en la necesidad de implementar controles al cereal extranjero, cumpliendo la misma normativa que se les exige aquí, pero sobre todo dar prioridad a que se consuma antes el producto nacional al de fuera.

"Estamos ante la peor crisis de toda la historia del sector cerealista", ha sentenciado contundentemente José Manuel González, de UCCL, quien ha asegurado que existe un "cóctel perfecto, la tormenta idónea para que el sector no pueda seguir".

El cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que garantiza cobrar precios por encima de los costes a los agricultores, y límites a la especulación son otras de las herramientas que exigen implementar no solo en Castilla y León, sino a nivel nacional.

"Un plan sin dinero es igual a cero"

Por otro lado, sobre el paquete de medidas prometido por el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, han lamentado que "un plan sin dinero es igual a cero".

"Tenemos un gobierno bipartito, con un consejero de un partido diciendo que tiene un plan, pero el jefe del otro partido, que maneja el presupuesto porque lo tiene que aprobar, parece que no le da la gana", ha expuesto Aurelio González, de UPA.

Por ello, clama que esas "diferencias políticas" entre PP y Vox no acaben pagándolas los ciudadanos. "Pedimos concreciones al Gobierno de Castilla y León y esto pasa por impulsar y favorecer el modelo de explotación familiar agrario, el mayoritario aquí", ha zanjado.

No "malvender"

Por último, Lorenzo Rivera ha trasladado un consejo a los agricultores para que "no malvendan" con la subida de 20 euros por tonelada que se está ofreciendo este mes de agosto.

"Que aguanten porque esto es reparto de miseria y migajas. Lo lógico es esperar, yo sé que es difícil después de cuatro campañas malvendidas, la quinta ahora, pero hay que aguantar todo lo que se pueda", ha concluido.