COAG rejuvenece su cúpula y sienta en la ejecutiva nacional a la zamorana Ángeles Santos

El campo español está cambiando de rostro y una de sus grandes valedoras es zamorana. Ángeles Santos, ganadera y agricultora afincada en la localidad de Fariza, ha sido ratificada con un respaldo masivo como miembro de la Comisión Ejecutiva nacional de COAG durante la decimosexta Asamblea General de la organización, celebrada en Madrid.

Este nombramiento no es un movimiento más en el tablero agrario: la organización ha hecho historia al elegir a la primera dirección completamente paritaria del sector, compuesta por cuatro mujeres y cuatro hombres, lo que la convierte en la única gran organización profesional agraria que cuenta con una lista cremallera en su cúpula.

El salto cualitativo de este encuentro va más allá de la igualdad. En un momento crítico para el medio rural por la falta de relevo generacional, la organización ha logrado rejuvenecer sus mandos de golpe, rebajando la edad media de sus líderes de los 61 a los 49 años.

Se trata de una renovación profunda para una entidad que acaba de soplar las velas de su cincuentenario, consolidándose como la organización agraria más antigua de España desde su fundación en el año 1976.

La presencia de la zamorana Ángeles Santos en este equipo directivo aporta el perfil de una nueva generación de profesionales del campo con visión global.

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, Santos dejó atrás su trabajo en una entidad bancaria para volcarse por entero en el sector primario. Hoy lidera una agroindustria familiar de producción ecológica que engloba tanto el cultivo de la tierra como una ganadería de raza churra autóctona.

Bajo la marca La Faya, elabora quesos y lechazos ecológicos que no solo se consumen en la península, sino que han cruzado fronteras hasta llegar a los mercados de Estados Unidos y Canadá.

Su trayectoria en el sindicalismo agrario viene de lejos. Desde el año 2016 forma parte activa de la dirección de COAG en Zamora y es miembro del Pleno regional de COAG Castilla y León.

Además, su labor como emprendedora ha sido reconocida en la comunidad con galardones como el premio Juventud en los Premios del Campo del Norte de Castilla, y el premio Proyecto Ecológico en los Premios Surcos de la televisión autonómica, un palmarés que avala su nuevo papel en la defensa del sector a nivel nacional.