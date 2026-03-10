El campo de CyL bloquea una planta de hidrocarburos ante la "avaricia" de las petroleras: "Hoy venden a 1,4 €/l y estaba a 0,95"

Las organizaciones UCCL y la Alianza UPA-COAG han protagonizado este martes, 10 de marzo, un bloqueo al centro logístico de hidrocarburos Exolum (CLH) de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) para protestar contra la "avaricia" de las petroleras por la subida desmedida en pocas semanas y hasta del 50% del gasóleo agrícola.

"Hay que explicar claramente que el gasóleo que hoy venden a 1,4 euros el litro y estaba a 95 céntimos lo tienen comprado a precio de antes de la guerra", ha denunciado el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, quien ha empezado reivindicando un "no a la guerra" porque "no suponen más que muerte, destrucción y el encarecimiento de los medios de producción".

En este sentido, Dujo también ha advertido de una bajada de los productos y "por tanto hace inviable las explotaciones agrícolas y ganaderas" y ha avisado de que todo este contexto geopolítico, agravado en las últimas semanas por la guerra de Israel y Estados Unidos con Irán, "va a perjudicar a los consumidores, a toda la sociedad en su conjunto y especialmente a los sectores productores".

Para Dujo, las petroleras lo que están haciendo es "enriquecerse a costa de todos aquellos que compramos el combustible" y ha lamentado que el sector agrícola viene de "unos meses de no poder trabajar por las lluvias", por lo que ahora están "en pleno apogeo de labores, cuando más gasóleo se está gastando".

Todo ello coincide con el fuerte incremento del precio del gasóleo. El activista agrario ha explicado que en Castilla y León se consumen aproximadamente 312 millones de litros de gasóleo agrícola al año, haciendo que en una explotación de una media de 250 hectáreas, a 70 litros por cada una, el gasto sea de cerca de 17.000 euros al año.

"Solo en el sobrecoste que ha tenido estos días el gasóleo, estaríamos hablando de 7.000 y 8.000 euros a mayores. Es inasumible. Si ya teníamos la rentabilidad con muy poco margen, si esta situación persiste no se puede trabajar, no se puede sembrar, no se puede producir en Castilla y León porque son más los costes que el beneficio", ha insistido.

Las organizaciones agrarias Asaja, UCCL y la Aalianza UPA-COAG bloquean el centro logístico de hidrocarburos Exolum (CLH) de Santovenia de Pisuerga, en Valladolid. Leticia Pérez Ical

Las organizaciones agrarias, en unidad de acción, reclaman el fin "lo antes posible" a la guerra y claman porque se vuelva a una situación de paz, de precios "asumibles y sobre todo que no exista la avaricia, la especulación, el enriquecimiento, el robo de las petroleras a los consumidores y al sector agrícola".

Por último, han reclamado que se garantice el suministro y que el Gobierno de España "actúe" como se está haciendo en otros países limítrofes.

"Impidiendo que se pongan precios abusivos a las petroleras, poniendo ayudas directas como cuando la Guerra de Ucrania, teniendo desgravaciones fiscales y poniendo medidas y uniendo esfuerzos con el resto de países de la Unión Europea y de las Administraciones del Estado español para que esta situación se acabe de manera urgente. Así el campo no produce y la ciudad no come", ha zanjado.