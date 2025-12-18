Agricultores de Castilla y León en la histórica protesta del campo en Bruselas: "Rechazo rotundo a la PAC 2028-2034"
El presidente de Asaja en la Comunidad, Donaciano Dujo, ha participado en la manifestación en la capital europea para que los políticos rechacen la propuesta y exigen "rentabilidad en las explotaciones".
Agricultores y ganaderos de Castilla y León han participado este jueves, 18 de diciembre, en la histórica protesta del campo, en la que se esperaba a unos 10.000 profesionales del sector, en Bruselas, para exigir que los jefes de estado, la Comisión y el Parlamento Europeo rechacen "con rotundidad" la propuesta actual para la Política Agraria Común (PAC) 2028-2034.
Entre ellos ha estado el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, quien ha explicado que el mundo agrario de la Comunidad, de España y de toda Europa ha acudido hasta Bruselas para apoyar la manifestación.
Unas protestas en las que han reclamado "rentabilidad en las explotaciones", además de un "presupuesto digno" y tener relaciones comerciales con terceros países "para favorecer la exportación de productos de calidad nuestros".
Por otro lado, han criticado la "imposición" de la importación de productos desde terceros países que "no cumplen nuestras exigencias".
En esta línea, ha incidido en que si hay rentabilidad "habrá agricultura" y, por ende, "alimentación de calidad para los europeos".
Una reclamación que este jueves Asaja Castilla y León lleva hasta Bruselas y que la hace extensiva a "políticos europeos, nacionales y de nuestra Comunidad".