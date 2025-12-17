Dujo (Asaja CyL), 24 horas antes de la gran manifestación del campo en Bruselas: “Corremos peligro de desaparecer”

Castilla y León estará mañana jueves muy presente en Bruselas en la gran manifestación de agricultores convocada por el COPA y la COGECA, que reunirá a profesionales del campo de los 27 Estados miembros de la Unión Europea.

La Comunidad acudirá con una amplia delegación de agricultores y ganaderos de la mano de ASAJA, encabezada por su presidente regional, Donaciano Dujo.

La movilización, que se perfila como histórica por la participación confirmada de todos los países miembros, pretende lanzar un mensaje contundente a las instituciones comunitarias: la agricultura europea no puede seguir soportando decisiones alejadas de la realidad del campo.

Desde Castilla y León se defenderá con firmeza la necesidad de una Política Agraria Común fuerte, con presupuesto propio y suficiente, frente a los recortes que se barajan y que podrían alcanzar el 22 %.

Para el campo castellano y leonés, con un modelo productivo eminentemente continental, la futura PAC es una cuestión de supervivencia. “Nuestras explotaciones necesitan dimensión para ser sostenibles, y los criterios que se están planteando penalizan precisamente a los agricultores más profesionales”, ha advertido Donaciano Dujo.

Según ha explicado, la aplicación de la degresividad en las ayudas supondría recortes de entre 6.000 y 8.000 euros en una explotación tipo de cereal, uno de los pilares productivos de la Comunidad.

En un escenario marcado por el incremento de los costes de producción y la falta de rentabilidad tanto en secano como en regadío, ASAJA Castilla y León alerta de que cualquier recorte adicional en la PAC sería “el golpe definitivo” para miles de explotaciones familiares.

Por ello, la delegación castellano y leonesa reclamará también una política comercial justa que garantice condiciones de competencia equitativas frente a acuerdos como Mercosur, así como una simplificación normativa real y urgente.

La manifestación comenzará a las 12.00 horas, aunque los agricultores empezarán a concentrarse desde las 11.00 horas debido a la gran afluencia prevista. Según las estimaciones del COPA, más de 10.000 agricultores y 200 tractores recorrerán las calles de Bruselas.

“En Bruselas se decide el futuro del campo de Castilla y León y de toda Europa”, ha subrayado Donaciano Dujo.

“El sector está unido para defender un modelo agrario que garantice rentas dignas, soberanía alimentaria y el mantenimiento del medio rural. Bajar costes, elevar precios y reducir la burocracia es el camino para asegurar el futuro de nuestra agricultura y ganadería”.