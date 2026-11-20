Más de mil familias de Castilla y León van al Defensor del Pueblo y al Procurador del Común por los impagos del Plan Moves III

Más de mil familias de Castilla y León que adquirieron un vehículo eléctrico o híbrido enchufable bajo el paraguas del Plan MOVES III 2025 y cuya subvención ha sido rechazada por agotamiento de fondos han decidido dar un paso más en su ofensiva y han elevado su caso ante el Defensor del Pueblo y el Procurador del Común de la Comunidad.

Además, el colectivo —que agrupa ya a "cientos de personas" organizadas— ha anunciado su integración formal en la Asociación por un Cambio de Modelo Energético Independiente y Sostenible (Acmeis) con el objetivo de estructurar su defensa jurídica y coordinar las próximas reivindicaciones.

Según detalla la agrupación en un comunicado recogido por Europa Press, las primeras quejas ante ambas instituciones se registraron el pasado miércoles 18 de noviembre y ya cuentan con acuse de recibo, a la espera de que sean admitidas a trámite o reciban una respuesta de fondo.

El conflicto afecta de lleno a quienes formalizaron la compra de su vehículo después del 5 de diciembre de 2025 a las 8:35 horas y recibieron el pasado 26 de octubre la notificación desestimatoria por insuficiencia de crédito presupuestario.

Quedando directamente fuera del programa sin pasar siquiera a una lista de reserva —lo que en muchos casos ha supuesto una doble pérdida para quienes entregaron su antiguo coche para achatarrar y se han quedado sin vehículo y sin ayuda—.

Recursos legales y reproches

La integración en Acmeis, organización que ya venía respaldando a los perjudicados, busca reforzar "la coordinación de recursos, acciones legales y reivindicaciones tras haber presentado a principios de noviembre recursos de reposición contra las denegaciones ante la Dirección General de Energía y Minas de la Junta".

De forma paralela, los afectados preparan ya acciones colectivas tanto en la vía administrativa como en la judicial y estudian convocar movilizaciones o concentraciones públicas, aunque todavía sin fecha cerrada.

En cuanto al origen del bloqueo financiero, el colectivo explica que la Junta de Castilla y León les ha trasladado en sus comunicaciones que no dispone de más fondos para transferir ni movilizar, sosteniendo que corresponde aportar la financiación necesaria al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, al que afirma haber pedido sin éxito nuevas ampliaciones.

Aunque el Ejecutivo autonómico se ha comprometido a trasladar estas demandas al IDAE y contactar con el secretario de Estado para reclamar los recursos, los damnificados advierten de que se trata de un anuncio "sin plazos confirmados ni constancia de gestiones realizadas".

Recordando que la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE) también ha enviado escritos a ambas administraciones.

Alerta por el Programa Auto+

Ante esta falta de certezas, las familias perjudicadas reclaman tanto a la Junta como al Gobierno central que "aclaren públicamente" qué administración aportará el crédito pendiente, por qué cuantía exacta y en qué plazo.

Asimismo, exigen conocer el estado real del presupuesto del MOVES III 2025 en Castilla y León —con el desglose de las cantidades pagadas, comprometidas y disponibles, así como el número de expedientes pendientes—, tras recordar que el IDAE concedió en diciembre de 2025 los 7,7 millones de euros solicitados por la Comunidad y que la Administración autonómica reasignó en 2026 algo más de tres millones desde la línea de puntos de recarga hacia la de vehículos.

Por último, el colectivo alerta del riesgo de que este bloqueo se reproduzca en otras comunidades autónomas y advierte de su impacto directo sobre el Programa Auto+ activo en 2026 —dotado con 350 millones de euros para particulares y cuyo plazo concluye el 31 de diciembre a las 14:00 horas por orden de presentación—.

Por ello, reclaman al Ejecutivo central "garantías de información y cobertura presupuestaria para evitar que la incertidumbre frene la compra de vehículos electrificados".