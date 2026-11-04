Ya es oficial: estos son los domingos y festivos en los que podrán abrir los comercios de Castilla y León en 2027

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León ha establecido el calendario de domingos y días festivos de apertura autorizada para los establecimientos comerciales de la Comunidad durante el año 2027.

El calendario ha quedado establecido mediante la Orden IEM/1154/2026, de 30 de octubre, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

De acuerdo con la disposición, los establecimientos comerciales ubicados en la Comunidad podrán abrir al público, con carácter general, los siguientes diez días: 3 de enero, 10 de enero, 25 de marzo, 27 de junio, 4 de julio, 16 de agosto, 5 de diciembre, 12 de diciembre, 19 de diciembre y 26 de diciembre.

La elaboración del calendario se realiza conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Comercio de Castilla y León y en el Decreto 82/2006, de 16 de noviembre, que regulan el procedimiento y los criterios para determinar anualmente los domingos y festivos de apertura autorizada.

Entre estos criterios se contempla la inclusión de jornadas coincidentes con la campaña navideña y el inicio del periodo estival, así como días de especial afluencia turística y festivos consecutivos.